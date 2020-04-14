《經濟通通訊社１４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃周一
（１３日）發表聲明表示，將通過控災減災信託（ＣＣＲＴ）向２５個成員國提供償債減免，
提供資源抗疫。
國際貨幣基金組織執行董事會周一已批准首批接受贈款的國家，款項將用於支付它們的到期
債務，最初期限為六個月。
格奧爾基耶娃強調，該信託目前擁有約５億美元資金，包括英國最新承諾出資的１﹒８５億
美元，日本承諾出資的１億美元，不過中國、荷蘭及其他國家就未披露的出資金額。（ａｌ）
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14/04/2020 09:08
【全球放水】國際貨幣基金組織將為首批２５個國家提供債務減免
《經濟通通訊社１４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃周一
（１３日）發表聲明表示，將通過控災減災信託（ＣＣＲＴ）向２５個成員國提供償債減免，
提供資源抗疫。
國際貨幣基金組織執行董事會周一已批准首批接受贈款的國家，款項將用於支付它們的到期
債務，最初期限為六個月。
格奧爾基耶娃強調，該信託目前擁有約５億美元資金，包括英國最新承諾出資的１﹒８５億
美元，日本承諾出資的１億美元，不過中國、荷蘭及其他國家就未披露的出資金額。（ａｌ）
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