【全球放水】國際貨幣基金組織將為首批２５個國家提供債務減免

《經濟通通訊社１４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃周一

（１３日）發表聲明表示，將通過控災減災信託（ＣＣＲＴ）向２５個成員國提供償債減免，

提供資源抗疫。

國際貨幣基金組織執行董事會周一已批准首批接受贈款的國家，款項將用於支付它們的到期

債務，最初期限為六個月。

格奧爾基耶娃強調，該信託目前擁有約５億美元資金，包括英國最新承諾出資的１﹒８５億

美元，日本承諾出資的１億美元，不過中國、荷蘭及其他國家就未披露的出資金額。（ａｌ）

