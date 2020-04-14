  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/04/2020 09:12

【全球放水】聯儲局下月將減少回購操作次數

　　《經濟通通訊社１４日專訊》紐約聯邦儲備銀行周一（１３日）表示，因回購市場狀況更穩
定，下月將減少在回購協議市場的操作次數，並將繼續適當調整回購操作，確保儲備供應仍然充
足，支持短期美元融資市場的運行。
　　紐約聯儲行具體指出由下月４日起，每日上午僅進行一次隔夜回購協議操作，並取消下午的
回購操作。
　　另外三個月期回購協議操作的次數將由每周一次，減少至每兩周一次。一個月期回購協議操
作則維持每周一次。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道09/04/2020
《股市一周》人行降準歐美疫情轉好 港股周升1064點逾三周高
生財有道09/04/2020
【紓困措施】大摩：新措施料有利業主 減車費將對港鐵有負面影響
中國故事09/04/2020
《京城近觀》「囤糧」是恐慌還是實際需求？
FOCUS09/04/2020
【FOCUS】1375億大動作 港府猶需思持久戰
生財有道09/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：瑞聲39元勇敢吸納
生財有道09/04/2020
本地金融科技初創公司iPYGG
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Classic Army Health Care 及 裳樂匯坊預售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金