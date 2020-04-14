【全球放水】聯儲局下月將減少回購操作次數

《經濟通通訊社１４日專訊》紐約聯邦儲備銀行周一（１３日）表示，因回購市場狀況更穩
定，下月將減少在回購協議市場的操作次數，並將繼續適當調整回購操作，確保儲備供應仍然充
足，支持短期美元融資市場的運行。
紐約聯儲行具體指出由下月４日起，每日上午僅進行一次隔夜回購協議操作，並取消下午的
回購操作。
另外三個月期回購協議操作的次數將由每周一次，減少至每兩周一次。一個月期回購協議操
作則維持每周一次。（ａｌ）
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