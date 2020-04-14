【全球放水】歐元區主席森特諾：歐盟各國還需採取更多行動抗疫

《經濟通通訊社１４日專訊》歐元區主席森特諾周一（１３日）表示，歐盟財長上周通過
５０００億歐元抗疫計劃，但計劃只是開始，未來還需要採取更多行動抗疫。
歐盟上周四（９日）同意推出５０００億歐元的紓困計劃，支持受到疫情重創的經濟，不過
協議未提及通過發行聯合債券幫助經濟復甦。
他又指，各國財長很快將會開會，或將討論債務問題，因為負債沉重國家的復甦很複雜，但
協議明顯是歐洲的勝利。（ａｌ）
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