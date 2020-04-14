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14/04/2020 14:10

【新冠肺炎】傳參議院委員會對新冠肺炎起源展開調查

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據美國報章《政治報》（Ｐｏｌｉｔｉｃｏ）報道指，美國參
議院國土安全和政府事務委員會主席約翰遜接受訪問時表示，委員會開始調查新冠肺炎爆發的起
源及應對措施。
　　調查將包括為何國家防疫儲備沒有得到更好的準備、為何原料藥物和醫療設備在國外製造、
世衛組織的應對措施、病毒最初如何傳播等。（ａｌ）

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