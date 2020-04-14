【新冠肺炎】世衞有信心美國將繼續撥款，特朗普本周將作最後決定

《經濟通通訊社１４日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）總幹事譚德塞周一（１３日）表示，

儘管美國總統特朗普批評世衞對新冠肺炎大流行的處理方式，但他相信美國將繼續為世衛提供資

金。

不過美國總統特朗普表示，本周將決定是否削減世衛的撥款。美國目前是世衛最大的捐助國

，上年捐款超過４億美元，約佔其預算１５％。（ａｌ）

