【聚焦數據】海關：國際市場需求萎縮必然對中國外貿出口造成衝擊

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國海關總署新聞發言人李魁文在發布會

表示，當前全球新冠肺炎疫情還在加快蔓延，對世界經濟發展造成了嚴重的衝擊。國際市場的需

求萎縮必然會對中國外貿出口造成衝擊，外貿新訂單減少等問題開始逐步顯現，中國外貿發展面

臨的困難不容低估。但同時也要看到，中國的外貿韌性強、競爭力強，中國企業的創新能力和市

場開拓能力也很強。

他表示，一季度，中國進出口雖然下降了６﹒４％，但降幅較前２個月明顯收窄３﹒１個百

分點，外貿進出口有所回升。主要體現在以下三個方面：

一是３月當月進出口有所好轉。隨著外貿穩增長政策效應逐步顯現，前期因延期復工積壓的

出口訂單陸續交付。３月份當月，中國外貿進出口２﹒４５萬億元，同比下降０﹒８％。從旬度

看，３月中旬、下旬連續兩旬進出口都實現了正增長。其中，３月出口降幅收窄至３﹒５％，進

口則增長２﹒４％。貿易平衡也由前２個月的逆差轉為順差。



＊國內市場潛力釋放，首季消費品進口增１３％＊



二是內需推動進口表現較好。隨著國內工業生產和居民生活逐步恢復，中國強大的國內市場

潛力逐步釋放。一季度，中國進口值下降０﹒７％，其中３月份進口增長２﹒４％。特別是在肉

類、食糖等進口增長的帶動下，一季度消費品進口增長１３％；而生產原材料，比如煤、原油、

金屬礦砂、集成電路進口值分別增長２３﹒８％、８﹒３％、６﹒８％和１３﹒１％。中國強大

的國內市場為創造全球總需求作出貢獻。

三是對「一帶一路」沿線國家進出口保持增長。儘管一季度外貿進出口整體呈下降態勢，但

中國對「一帶一路」沿線國家外貿進出口保持增長，成為中國外貿穩定發展的重要因素。據海關

統計，今年一季度，中國與「一帶一路」沿線國家進出口達到２﹒０７萬億元人民幣，同比增長

３﹒２％，其中對東盟、俄羅斯進出口分別增長６﹒１％和５﹒７％。

