【貿易休戰】中國首季對美出口大降２３﹒６％，進口降１﹒３％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國海關總署新聞發言人李魁文在發布會

表示，隨著中美第一階段經貿協議落地，雙邊經貿出現積極因素，特別是近期部分商品自美進口

出現良好的增長勢頭。但同時也應看到，受疫情和春節假期影響，一季度對美出口是下降的。

他指出，一季度中國對東盟進出口９９１３﹒４億元（人民幣﹒下同），增長６﹒１％，東

盟成為中國第一大貿易夥伴；對歐盟進出口８７５９﹒３億元，下降１０﹒４％；對美國進出口

６６８０﹒１億元，下降１８﹒３％。其中，對美出口４７６５﹒５億元，下降２３﹒６％；自

美進口１９１４﹒６億元，下降１﹒３％。從出口商品看，一季度中國對美國出口機電產品

２９２５﹒７億元，下降２４﹒１％，佔同期對美出口總值的６１﹒６％；其中，出口手機

３６１﹒７億元，下降１０﹒３％；出口自動數據處理設備及其零部件５１６﹒３億元，下降

３１﹒２％。同期，出口勞動密集型產品１０５７﹒７億元，下降２６﹒１％；出口醫藥材及藥

品５２﹒５億元，增長６﹒３％。

在進口方面，隨著中美第一階段經貿協議的逐步落地，大豆、豬肉、棉花等商品自美進口增

長迅速。一季度，自美進口農產品３５５﹒６億元，增長１﹒１倍。其中，進口大豆７８１﹒４

萬噸，增加２﹒１倍，價值２１８﹒８億元，增長２﹒１倍；進口豬肉１６﹒８萬噸，增加

６﹒４倍，價值３０﹒４億元，增長１６倍；進口棉花１２﹒４萬噸，增加４３﹒５％，價值

１５﹒９億元，增長１７％。

