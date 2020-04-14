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14/04/2020 09:17

【數據解讀】中泰證券：降低存款基準利率可能性明顯增加

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人行上周五（１０日）公布，內地３月新增人民幣貸款
２﹒８５萬億元（人民幣．下同），創下同期歷史新高；３月社會融資規模增量為５﹒１６萬億
元，同創歷史新高。３月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１０﹒１％，大幅高於預期的
８﹒８％。
　　中泰證券宏觀分析師梁中華表示，三月金融數據大好，反映的是貨幣和信貸政策的集中發力
，但基本面仍然很弱。３月份ＰＭＩ僅５２，發電耗煤等數據回升也遇到瓶頸，說明經濟恢復還
是相對較慢，一季度ＧＤＰ大概率負增長。而伴隨海外疫情防控，二季度經濟又會受到外需的拖
累。長此以往，居民收入減少、失業增加、甚至可能引發房地產市場連鎖調整的問題。
　　因此，梁認為，積極的政策雖然可能遲到，但注定不會缺席。貨幣方面，後續降準降息仍會
推出，降低存款基準利率可能性明顯增加；房地產市場邊際政策放鬆也是可以預見的；財政邊際
會發力，新基建和疫情相關支持會是主要方向，但基建大幅飆升概率較低。
　　人行貨幣政策司司長孫國峰在一季度金融數據發布會上亦表示，隨著貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）改革深入推進，貸款利率市場化水平明顯提高。隨著市場利率整體下行，銀行發放貸
款收益降低，為保持和資產收益相匹配，銀行會適當降低負債成本，高息攬儲的動力會隨之下降
，從而引導存款利率下行。（ｌｃ）

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