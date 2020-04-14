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14/04/2020 09:27

【數據解讀】華泰證券：二季度需要提防「無產可復」的情況

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人行上周五（１０日）公布，內地３月新增人民幣貸款
２﹒８５萬億元，創下同期歷史新高；３月社會融資規模增量為５﹒１６萬億元（人民幣．下同
），創歷史新高。３月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１０﹒１％，大幅高於預期的
８﹒８％。
　　華泰證券固收研究團隊分析指，一季度企業存款同比多增１﹒２６萬億元，一方面源於再貸
款再貼現、定向降準等政策的支持，商業銀行加快信貸投放；另一方面財政定向減稅降費、減緩
社保、公積金上繳等政策也減少了財政抽血作用，緩解企業現金流壓力，助力企業復工復產。
　　同時，一季度居民存款同比多增１﹒４７萬億元，或反映消費支出不足。相比企業而言，居
民貸款增長也較為乏力。一方面是恐疫心理下，線下消費活動開啟較慢；另一方面是就業市場不
穩定，消費信心不佳。這也意味著終端需求不足是眼下更為棘手的問題，並且外需收縮壓力也正
在到來，企業可能面臨無工可復的困境。因此，二季度財政政策擴大內需將是重點。
　　華泰證券認為，二季度外需沖擊與政策應對是核心，需要做的是提防「無產可復」及如何熬
過疫情寒冬。而人行一季度通過再貸款再貼現、政策性金融、擴大信用債淨發行等多種途徑緩解
企業壓力，致社融數據超預期，但這並不是需求好轉的信號，更多是融資條件改善的結果。
（ｌｃ）

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