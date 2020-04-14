《午市前瞻》疫情回落跡象提振外圍，港股料周內上望２５０００點

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股個別發展，美國總統特朗普表示，全國死於新型肺炎

的人數開始趨於穩定，非常接近重新開放國家。而全球主要產油國上周簽署歷史性的減產協議，

同意在未來兩個月將石油日產量削減９７０萬桶，約佔全球供應量一成。不過，內地３月

ＣＰＩ及ＰＰＩ均差過市場預期，港股長假期後高開４７點報２４３４７點，初段一度轉跌，最

低見２４２８３點跌１７點。其後，內地公布３月進出口數據，以人民幣計價的出口數據跌幅較

首兩個月顯著收窄，進口更按年出乎意料錄得上升，支持大市回穩。恆指反覆上試逾一個月高位

，最高見２４５４６點升２４６點。半日收市前略有回吐，最終半日收報２４４５７，升

１５７點或升０﹒６５％，主板成交５８５﹒４９億元。國企指數報９８５９，升４８點或升０

﹒４９％。長實（０１１１３）升３﹒５５％，報４８﹒１５元，為半日最佳表現藍籌股。

Ａ股方面，上證綜指報２８０１，升１８點或升０﹒６８％，成交１１４０﹒９９億元人民

幣。深成指數報１０３５０，升１２７點或升１﹒２５％，成交２０２０﹒８０億元人民幣。

重磅股全線造好，騰訊（００７００）３月手遊全球吸金超過３﹒４４億美元，股價揚

０﹒９７％，報３９５﹒２元；港交所（００３８８）升０﹒７３％，報２４９﹒２元；友邦（

０１２９９）走高０﹒５６％，報７２元；中移動（００９４１）漲１﹒５４％，報

６２﹒５５元；建行（００９３９）微升０﹒３２％，報６﹒２９元。



＊內地手機出貨量大減，瑞聲走低逾３％最差藍籌＊



雖然油組及其盟友（ＯＰＥＣ＋）包括俄羅斯達成減產協議，惟減產幅度無法抵銷石油因疫

情需求大減的負面影響，三桶油走低。中石油（００８５７）挫２﹒６８％，報２﹒９元；中海

油（００８８３）瀉２﹒８％，報８﹒６７元；中石化（００３８６）跌０﹒２５％，報４元；

Ｆ三星原油期（０３１７５）跌９﹒０２％，報４﹒９４元；ＦＧＸ原油（０３０９７）則漲３

﹒３３％，報２﹒１７元。

金價破１７００美元水平，並觸及逾七年高位，黃金相關股急漲。山東黃金（０１７８７）

走高５﹒６７％，報２１﹒４５元；招金礦業（０１８１８）飆４﹒４％，報８﹒５４元；ＳＰ

ＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）急升３﹒２１％，報１２５５元；紫金礦業（０２８９９）飆

６﹒４１％，報３﹒３２元。

內地今年首季手機市場出貨按年下降三成六，手機設備股普遍向下。舜宇光學

（０２３８２）３月手機鏡頭出貨量按年升三成二，仍滑２﹒８４％，報１０９﹒３元；瑞聲（

０２０１８）挫３﹒２１％，報３９﹒１５元，為半日最差表現藍籌股；中興通訊

（００７６３）前獨立董事鮑毓明涉性侵養女，股價瀉３﹒０４％，報２３﹒９５元；丘鈦科技

（０１４７８）跌２﹒３６％，報９﹒０９元；比亞迪電子（００２８５）升２﹒８９％，報

１４﹒２６元。



＊萬洲美國工廠因員工確診而停工，一度急瀉８％＊



傳多家本地銀行包括東亞（０００２３）及渣打（０２８８８）於第二季起收緊按揭息率及

回贈等優惠，銀行股上揚。東亞半日收市前升幅收窄，漲１﹒９％，報１７﹒１６元；渣打

（０２８８８）飆２﹒５４％，報４４﹒４５元；匯控（００００５）升１﹒４６％，報

４１﹒６元；恆生（０００１１）走高０﹒９４％，報１３９﹒２元；中銀香港（０２３８８）

升１﹒６６％，報２４﹒５５元。

豬肉股表現個別發展，萬洲（００２８８）位於美國的豬肉加工廠因有多名員工確診新冠肺

炎而關閉，曾急瀉近８％，半日仍跌２﹒９４％，報７﹒５９元；中糧肉食（０１６１０）首季

商品豬均價按年大增逾兩倍，生鮮豬肉業務中品牌收入按年增一成四，漲２﹒０１％，報

２﹒０３元；惠生國際（０１３４０）挫１３﹒８５％，報０﹒０５６元；大成食品

（０３９９９）跌９﹒０９％，報０﹒５元。

花旗預計中國今年全年乘用車零售銷量均高於預期，首選比亞迪（０１２１１）及華晨

（１１１４），支持比亞迪即使發盈警料首季純利大跌逾九成，仍漲３﹒２１％，報４１﹒８元

；華晨軟２﹒３８％，報６﹒５５元；廣汽（０２２３８）３月汽車銷量按年下跌近四成，插水

４﹒２９％，報６﹒４７元；吉利（００１７５）跌２﹒０９％，報１１﹒２６元；長城汽車（

０２３３３）跌０﹒２％，報５﹒０４元。

內地施工需求恢復，華東地區長三角熟料價格上周上調每噸２０元人民幣，水泥股繼續獲熱

捧，海螺水泥（００９１４）飆３﹒５７％，報５９﹒５５元；華潤水泥（０１３１３）漲

３﹒５９％，報９﹒８１元；中國建材（０３３２３）升２﹒６２％，報９﹒４１元；金隅

（０２００９）升０﹒４９％，報２﹒０４元；西部水泥（０２２３３）升０﹒７５％，報

１﹒３４元。



＊連敬涵：萬洲美國停廠影響短暫，７元有支持＊



四日復活節長假完結，受惠中國上月出口數據勝預期，港股早市一度破２４５００點關（暫

定）。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，新型肺炎疫情有見頂回落

跡象，加上內地復工進度良好，多國股市由低位回升，美股勢頭亦難再下潛，港股同樣受惠，料

周內恆指可上望２５０００點至２５２００點水平。

今日兩隻豬肉股，萬洲國際（００２８８）和中糧肉食（０１６１０）表現頗為突出，連敬

涵認為，停廠對萬洲只有短暫影響，今日其股價插近８％後跌幅可迅速收窄，因此料７元有支持

，８元現阻力。至於豬價上升只屬供求問題，料未可對中糧肉食股價有太大利好，預期在

２﹒１元（即百天線）見阻力。（ｎｓ、ｙｋ）

