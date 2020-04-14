【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒４億人幣，買建行平醫沽騰訊小米

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股道指挫逾三百點，不過內地３月進出口數據勝預期，

推動港股於復活節長假後復市造好，恆指創逾一個月高位。恆指高開４７點，報２４３４７，曾

倒跌１７點，報２４２８３，但好快重拾升勢，恆指最多升２４６點，高見２４５４６，創一個

月高位，中午升１５７點，報２４４５７。午後變化不大，在上午波幅內走，收市報２４４３５

，升１３５點或０﹒５６％，為３月１１日以來收市高位。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行

（００９３９）、平安好醫生（０１８３３）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出最多的依次是

騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、中興通訊（００７６３）。

主板成交１１１４﹒５９億元增加１８﹒７％。其中港股通成交２００億元，佔總成交

１７﹒９％。



＊北水熱情掃貨建行平醫＊



人民銀行今年以來已三次宣布降準，銀行間市場流動性充裕，多家大型銀行和股份行同業存

單發行利率創下歷史新低，建行無升跌報６﹒２７元，北水淨買入２﹒７億元。

大和總研發表研究報告指，平安好醫生在納入湖北省國家藥物報銷目錄獲得顯著進展，為其

帶來突破，加上政策的推動為平安好醫生開展增長潛力，重申其「優於大市」投資評級，目標價

上調至９５元。平安好醫生升５﹒１３％報９０﹒２５元，北水淨買入２﹒１億元。

安踏體育升０﹒７６％報５９﹒５元，北水淨買入１﹒６億元。

騰訊控股升０﹒９２％報３９５元，；今日遭北水拋棄，北水淨賣出４﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ２﹒７５

平安好醫生 （０１８３３） ２﹒１０

安踏體育 （０２０２０） １﹒６３

中國生物製藥 （０１１７７） １﹒１５

美團點評 （０３６９０） １﹒１２



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －４﹒２５

小米集團 （０１８１０） －１﹒５４

中興通訊 （００７６３） －１﹒５３

融創中國 （０１９１８） －１﹒３０

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒２９

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（ｃａ）

