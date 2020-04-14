【香港政情】傳董建華梁振英組聯盟，助建制戰立會

建制派去年經歷區議會選舉大敗後，據聞，全國政協副主席董建華、梁振英上月已牽頭成立

「香港再出發大聯盟」，多位政界猛人擔任成員。據聞，為９月立法會選戰鋪路。

董、梁正籌組的平台，以全國人大代表和政協委員為基礎，包括城中富豪和各專業界別人士

，如政協常委唐英年、許榮茂，而本港幾大地產商第二、三代繼承人亦在名單之列。消息指，有

關聯盟是希望做協調工作，以免立法會選舉嚴重失利，向民主派奉上立法主導權。

《香港經濟日報》（ｚｚ）

