【紓困措施】施永青：中原參與政府工資補貼計劃，美聯：積極考慮

政府推出保就業計劃，補貼每名僱員一半工資，上限９０００元，據知計劃將會底薪連佣金

計算，但部分以自僱形式工作的代理恐怕無法直接受惠。中原集團主席施永青表明有意參與，認

為「政府無話過賺唔可以申請」。

他又指，今年首季並不是旗下所有公司賺錢，而且無人能保證未來數月一定賺錢，所以會申

請。

至於另一間龍頭代理行美聯物業（０１２００）回應指，正研究有關條款，積極考慮申請。

《香港經濟日報》

