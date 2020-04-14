【新冠肺炎】平安好醫生位列互聯網醫療企業社會責任指數榜單首位

《經濟通通訊社１４日專訊》中國大數據機構易觀發布「２０２０年新冠疫情期間互聯網醫

療企業社會責任指數榜單」，平安好醫生（０１８３３）的在線義診、多方合作及防疫物資保障

等方面的表現位列行業第一，超越阿里健康（００２４１）、京東健康、微醫、１藥網等同行企

業。

同時，互聯網醫療用戶端活躍度在疫情期間大幅增長，在互聯網醫療領域頭十名頭部廠商中

，平安好醫生日均活躍人數（ＤＡＵ）遙遙領先，為第二名的３０倍、且遠超２－１０名同業的

總和。（ｃｗ）

