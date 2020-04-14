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即市新聞

14/04/2020 19:23

《再戰明天》加央行公布利率決議，美公布ＮＡＨＢ房屋市場指數

　　《經濟通通訊社１４日專訊》明日（１５日），加拿大央行發布政策利率決議，美國公布４
月ＮＡＨＢ房屋市場指數。

＊加拿大央行發布政策利率決議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行總裁拉加德和央行執委帕內塔參加２０國集團
（Ｇ２０）央行總裁和財政部長視頻會議。
　　明日，歐盟財政部長開會討論為受新冠疫情打擊的經濟體提供進一步支持。
　　本港時間明晚９：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁兼審慎監管局ＣＥＯ伍茲、執行董事
Ｓａｒａｈ　Ｂｒｅｅｄｅｎ和金融行為監管局（ＦＣＡ）臨時主管Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ
Ｗｏｏｌａｒｄ向英國下議院財政委員會闡述新冠疫情對經濟的影響。
　　１０：００ｐｍ，加拿大央行發布政策利率決議和貨幣政策報告。央行總裁波洛茲和高級副
總裁威爾金斯舉行記者會（１１：１５ｐｍ）。
　　明日，韓國國會舉行選舉。

＊美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊

　　明日，南韓股市假期休市。
　　在數據方面，明晚８：３０ｐｍ，美國公布４月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負
２１﹒５轉至負３５。美國３月零售銷售月率跌幅料由０﹒５％擴大至８％。
　　９：００ｐｍ，加拿大公３月成屋銷售，月率料由上升５﹒９％逆轉至下滑１０％。
９：１５ｐｍ，美國公布３月工業生產月率料由上升０﹒６％轉差至下滑４％；產能利用率料由
７７％跌至７４％。
　　１０：００ｐｍ，美國公布２月企業存貨，跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒４％。美國４月
ＮＡＨＢ房屋市場指數料由７２回落至５５。

＊招商局港口和慶鈴汽車公布業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：招商局港口（００１４４）、慶鈴汽車股份
（０１１２２）、上海電氣（０２７２７）和域高金融（０８３４０）等。（ｈｏ）

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