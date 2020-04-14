【香港政情】譚耀宗：若議員沒有履行職責，可考慮取消議員資格

《經濟通通訊社１４日專訊》全國人大常委譚耀宗今早出席電台節目時表示，港澳辦及中聯
辦就立法會情況作批評或譴責並非無的放矢，而是事實俱在。他認為上述兩機構指出問題是對的
，並非干預。
他指出，如果有證據指出議員沒有履行職責，可考慮是否取消議員資格，但要交由政府考慮
。立法會議事規則委員會亦要考慮如何防止同類情況，或有需要修改議事規則。
（ｂｎ）（ｚｚ）
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