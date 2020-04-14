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14/04/2020 17:25

【香港政情】大律師公會：中央部門言論易令公眾視為違反基本法

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港澳辦和中聯辦強烈譴責主持立法會內委會主席選舉的公民黨
郭榮鏗以及議員拉布，大律師公會發表聲明表示，港澳辦，中聯辦及任何中央人民政府所屬的部
門於香港作出公開評論及聲明均為行使其公權的行為。
　　公會指，當有關評論或聲明涉及香港特別行政區根據基本法自行管理的事務，容易令公眾將
此等評論視為違反基本法（包括第２２（１）條）所保障的一國兩制的原則，並呼籲有關部門就
上述事宜保持克制。（ｂｎ）（ｚｚ）

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