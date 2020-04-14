【新冠肺炎】林鄭：ＤＳＥ於４月２４日開考成數非常高

《經濟通通訊社１４日專訊》對於會否成立失業援助金，特首林鄭月娥於記者會上表示，非

常關心失業問題，認為保就業計劃力度速度，能有助改善失業情況，減少僱主裁減人手的情況，

若上述計劃未能改善失業情況，或將透過其他計劃再加以援助。

對於會否放寬現時本港的檢疫措施，她認為現時政府不能掉以輕心，還不是時候放寬相關措

施。她又表示，香港中學文憑試（ＤＳＥ）於４月２４日可以開考的成數非常高，一兩日內教育

局將會正式公佈有關香港中學文憑試的開考情況。（ｂｎ）

