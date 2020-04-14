《小傳日記》神州出口升，缸友就至醒；飆至一月高，公用最風騷

《小傳日記》隔晚美股個別走，花旗國總統侵侵又話，全國死於新型肺炎的人數開始升幅慢

慢穩定，好快可以解封喎。石油佬方面都傳來好消息，全球主要產油國上星期簽署歷史性嘅減產

協議，同意喺未來兩個月將石油日產量削減９７０萬桶，約佔全球供應量一成。不過，神州就傳

來壞消息，３月ＣＰＩ及ＰＰＩ都差過「孖屐」預期，香江魚缸經歷長假期後輕微高開４７點報

２４３４７點，初段仲一度轉跌１７點，最低見２４２８３點，但已經係全日最低位。其後，神

州公布３月進出口數據，以人仔計價的出口數據跌幅較首兩個月顯著收窄，進口更按年出乎意料

升２﹒４巴仙，刺激「孖屐」反彈，最高見２４５４６點升２４６點，當中長和系同公用佬最搶

鏡。

午後，亞洲區內「孖屐」普遍跳高收市，花旗國指數期貨係亞洲時段同樣反彈，令魚缸創近

１個月高位。但石油佬同手機佬今日「佗衰家」，全日只係收報２４４３５點，升１３５點或升

０﹒５６巴仙，主板成交１１１４﹒５９億銀多近一成九。國企指數報９８４７點，升３６點或

升０﹒３７巴仙。

Ａ場都齊齊反彈，上證綜合指數收報２８２７點，升４４點或升１﹒５９％。深證成分指數

報１０４７５點，升２５２點或升２﹒４７％，兩市總成交５８９３﹒２８億銀人仔。

重磅藍戰士全線跳起，ＱＱ（００７００）彈起近１巴仙，報３９５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）跳唔夠半巴仙，報７１﹒９銀；大笨象（００００５）抽高１巴仙，報

４１﹒４５銀；神州移動（００９４１）走高近１巴仙，報６２銀；三發發（００３８８）揚近

１巴仙，報２４９﹒４銀。



＊資金要避險金股高位現，公用有追捧中電都起鬨＊



話說花旗國呢期成日都印銀紙，搞到美金都貶值，迫到金價突破１７００美金關口，睇怕上

埋１８００關都無難度，所以大家都放棄揸美金，一係追入倫敦金，一係就買金股啦，招金

（０１８１８）漲近３巴仙，報８﹒４２銀；紫金（０２８９９）飆逾半成，報３﹒２９銀；山

東黃金（０１７８７）揚近４巴仙，報２１﹒０５銀；中國黃金國際（０２０９９）踢高逾７巴

仙，報４﹒５３銀；靈寶黃金（０３３３０）升近７巴仙，報１﹒０９銀。

花旗國除咗印銀紙之外，仲減息減到幾乎零，阿婆阿公望住睇住錢莊都無咩生意賺，梗係轉

追公用股啦梗係，連中電（００００２）呢期都一齊起鬨，今日升逾２巴仙，報８１﹒３銀；中

華煤氣（００００３）都跟漲逾３巴仙，報１４﹒４４銀；電能實業（００００６）飛起逾３巴

仙，報５２﹒０５銀；港鐵公司（０００６６）升近２巴仙，報４３銀；港燈（０２６３８）漲

近２巴仙，報８﹒０７銀。



＊疫情見天日施工向地掘，水泥佬價升重機械出征＊



神州疫情有所退卻，施工需求恢復，華東地區長三角熟料價格上星期上調每噸２０銀人仔，

國泰君安話，華東、華南及西南區域水泥出貨率恢復八至九成，下游復工亦都加速。水泥佬今日

有資金流入，海螺（００９１４）彈近３巴仙，報５９銀；中國建材（０３３２３）跳高近２巴

仙，報９﹒３３銀；潤泥（０１３１３）踼高近３巴仙，報９﹒７１銀；山水水泥

（００６９１）輕跳近１巴仙，報２﹒３５銀；金隅（０２００９）平收報２﹒０３銀。

同基建相關嘅重型機械股都全線造好。三一國際（００６３１）抽高近半成，報４﹒３１元

；中聯重科（０１１５７）鏟高逾５巴仙，報６﹒４銀；中國龍工（０３３３９）彈近８巴仙，

報２﹒５１銀；中國重汽（０３８０８）踼高近５巴仙，報１５﹒７４銀。



＊願君多珍重好醫生起哄，數據映苦況車企銷售降＊



大和出報告話，平安好醫生喺納入湖北省國家藥物報銷目錄獲得顯著進展，加上政策推動為

集團提供增長潛力，將佢目標價上調近１２巴仙，好醫生收漲逾５巴仙，報９０﹒２５銀，盤中

見過９２﹒４５銀創上市新高；阿里健康（００２４１）炒高近７巴仙，報１６﹒１銀；啓明醫

療（０２５００）起哄升近６巴仙，報５６﹒９銀；愛康醫療（０１７８９）飆逾１３巴仙，報

２１﹒３銀；蓮和醫療（００９２８）起飛３１巴仙，報０﹒０３８銀。

疫情嘅影響最容易反映喺企業業績，廣汽（０２２３８）上個月同今年第一季汽車銷量齊齊

按年撻低近四成，隻佬收潛近４巴仙，報６﹒５銀。東風（００４８９）仲勁，上個月銷售量按

年無咗６２巴仙，拖累股價朝早一度碌低逾３巴仙，不過午間集團公布，由佢同法國雷諾各持股

五成嘅東風雷諾汽車可能要重組，雷諾計劃向東風轉讓東風雷諾嘅股權，跌幅收窄返，跣低逾１

巴仙，報４﹒９５銀。華晨中國（０１１１４）走低近３巴仙，報６﹒５４銀。實際控制人係瑞

幸股東陸正耀嘅神州優車，之前先放咗神州租車（００６９９）２巴仙貨仔還債，神州優車最近

再話同潛在投資者接洽緊要賣神州租車股份，吉利（００１７５）就澄清無收購計劃，軟近２巴

仙，報１１﹒３銀；神州租車踼高逾３巴仙，報２﹒０８銀。請請！



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