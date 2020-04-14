【聚焦數據】內地３月ＰＰＩ降１﹒５％遜預期，創５個月最大跌幅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，２０２０年３月，全國

工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降１﹒５％，遜於市場預期的降１﹒１％，降幅為去年

１０月以來最大，上月為下降０﹒４％。３月ＰＰＩ環比下降１﹒０％；工業生產者購進價格同

比下降１﹒６％，環比下降１﹒１％。一季度，ＰＰＩ比去年同期下降０﹒６％，工業生產者購

進價格下降０﹒８％。



＊生產資料出廠價格同比降２﹒４％，農副產品類購進價格漲７﹒２％＊



工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比下降２﹒４％，降幅比上月擴大１﹒４個百分點

，影響工業生產者出廠價格總水平下降約１﹒７９個百分點。其中，採掘工業價格下降４﹒０％

，原材料工業價格下降５﹒２％，加工工業價格下降１﹒２％。生活資料價格同比上漲１﹒２％

，漲幅比上月回落０﹒２個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約０﹒３２個百分點。

其中，食品價格上漲４﹒５％，衣著價格下降０﹒５％，一般日用品價格上漲０﹒１％，耐用消

費品價格下降１﹒９％。

工業生產者購進價格中，化工原料類價格下降７﹒２％，有色金屬材料及電線類價格下降４

﹒８％，燃料動力類價格下降４﹒０％，黑色金屬材料類價格下降０﹒２％；農副產品類價格上

漲７﹒２％，建築材料及非金屬類價格上漲３﹒１％。

