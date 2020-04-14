【全球放水】美國新一輪抗疫計劃未獲國會通過，共和民主兩黨對峙

《經濟通通訊社１４日專訊》美國新一輪抗疫紓困計劃法案周一（１３日）在國會未獲通過

，因為共和民主兩黨對峙，加上多數議員不在華盛頓，通過法案的進程將更複雜。

共和黨正推動國會批准為中小企增加２５００億美元援助，民主黨亦重申對更廣泛法案的要

求，但共和黨選擇不提出該措施。

眾議院議長佩洛西、參議院民主黨領袖舒默表示，現在是放棄政治姿態的時候，並展現誠意

與民主黨合作。（ａｌ）

