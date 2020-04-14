【新冠肺炎】施羅德料全球第二季經濟收縮將達１０％－１５％

《環富通基金頻道１４日專訊》施羅德首席經濟師及策略師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ表示，新

型冠狀病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）將為全球經濟帶來嚴重的影響，並有可能導致國內生產總值以

５０多年來從未出現過的幅度下跌，預料２０２０年第二季度的跌幅將達到１０－１５％。

該行在此討論的是一次深度衰退，而且有可能是自第二次世界大戰以來最嚴重的一次。不過

，這次的情況有點不同，因為這次是人為的衰退。它是因為政府告訴人們不要上班而造成的。該

行需要等到政府可以放寬措施，讓人們可以重回工作崗位的時候才會有轉變。

該行預期新型冠狀病毒疫情將於夏季來臨的時候得到紓緩，並將為經濟重啟帶來一線希望。

在上述的基礎上，該行預料今年第三季度將出現強勁的反彈。



＊各國央行和政府扶助經濟＊



各國政府和央行正在充當緩衝經濟下行的安全網，並提供貸款和補貼薪金，從而協助企業渡

過難關。

大部分政府宣布的紓困措施均達到國內生產總值的２－４％左右，並主要透過扶助勞動人口

，務求為經濟帶來直接的支持。

各國主要央行均已降低利率及╱或重啟量化寬鬆政策。它們透過購買現有國債，直接注資金

融體系，以確保貨幣的流通性。

最壞的情況是經濟衰退有可能導致大量企業破產，繼而令失業人數大幅上升。



＊當局的行動是否足夠＊



當局已作出了不少行動，並表示即使市場開始出現反彈或復甦，它們仍會保持極度寬鬆的政

策，以確保市場持續恢復。能夠做到這一點，主要的原因是目前通脹處於相對較低的水平。當然

，早前油價大幅下跌亦是讓整體價格維持在較低水平的因素。



＊央行還有甚麼後著＊



各國央行剩下的招數已經不多了。與其進一步實施量化寬鬆或再次減息，能夠助人們為未來

作好心理準備的「前瞻性指導」似乎更像是它們的後著。

政策制定者曾表明不願意將利率下調至負數，因為這將對銀行體系產生負面影響。

央行現時可以做的是擴闊購入的資產範疇。在實施極端量化寬鬆措施的日本，當地央行便是

通過交易所買賣基金和房地產信託基金購入股票。

然而，我不確定其他央行能否坦然跟隨上述的做法，因為這無疑會引發各種與企業管治理相

關的問題。



＊各國央行和政府推出的政策以多長時間作為考量基礎＊



就目前而言，各國央行和政府推出的政策為期三至六個月，但它們亦已表明相關政策在必要

時將會持續。若經濟呈「Ｖ」形反彈，相信三至六個月內便可以回復正常。

現時存在的風險因素是疫情有機會捲土重來。屆時，經濟活動將因為封城政策在２０２０年

底再次下滑，經濟或將呈現「Ｗ」形走勢。若經濟再次停擺，央行和政府的紓困措施很可能會持

續１２個月，直至疫苗研發成功並投入應用為止。該行預料今年的國債將因此以國內生產總值９

－１０％左右的規模增加。



＊各國政府怎樣才能夠從疫境中回復收支平衡＊



眾所周知，現時的措施並不是長治久安之計，因為這最終都只會以增加稅收或削減開支結尾

。由於在環球金融危機過後的緊縮政策不甚討好，各國政府現時都顯得步步為營，以免挑起不必

要的政治風波。

利率將很可能在較長的一段時間內都處於相當低的水平，好讓各國政府可以處理即將因應對

疫情而累積的額外債務。上述的債務中有不少將會寫入央行的資產負債表，直至多年後才會看到

政府增加稅收。（ｈｏ）

