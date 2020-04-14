【新冠肺炎】木星：危機過後，數碼化進程將突飛猛進

《環富通基金頻道１４日專訊》木星資產管理的兩位歐洲增長基金經理Ｍａｒｋ

Ｎｉｃｈｏｌｓ及Ｍａｒｋ Ｈｅｓｌｏｐ就新型冠狀病毒疫情之下，三個可以長期受惠的領域

有以下評論。

疫情突襲，逼使許多人改變日常習慣。我們甚至可以預期，由於這場危機，某些長期增長趨

勢將會加速。我們將重點介紹三個可以長期受惠的領域。



＊危中必有機＊



臨床診斷：在是次危機的推動下，預計某些長期增長趨勢將會加速。在診斷測試領域，短期

內對實驗室設備公司儀器的需求全面增長。但是，我們認為真正的益處可能將在未來體現，因為

待我們擺脫危機，他們的客戶基礎將得到極大擴展，日後向實驗室出售消耗性試劑將會帶來更多

收入。對於各國國家醫療體系而言，日後能夠提供更快、更全面診斷測試服務具有成本效益，這

正是我們看好這些公司增長前景的基礎。是次冠狀病毒危機，凸顯有必要加大對該領域的投資。

食品供應鏈的產業化：在這場全球新型冠狀病毒抗疫戰中，政府將發現維持食品和農業產業

至關重要。在冠狀病毒爆發之前，中國已出現非洲豬瘟疫情，導致國內生豬數量減半。在非洲豬

瘟及冠狀病毒危機之後，可能會成立一些大型綜合豬肉生產商，以快速而專業的方式，重建國內

高度分散的豬肉供應。這是中國政府的首要任務，而隨著該公司提高食品生產產能，當局政策應

有助於大幅提高對該公司產品的需求。

數碼產業：危機過後，我們都將重回現實世界。但是當前禁止外出的限制很可能為數碼產業

開拓接觸更廣大客戶的機遇，例如令網上購物、送貨上門及其他數碼產品（例如遊戲）加快普及

。我們預計數碼化的進程將突飛猛進，我們之前期待有關業務未來幾年創造的益處，相信會提前

實現。（ｈｏ）

