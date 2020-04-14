中國進出口勝預期，港股升１３５點收２４４３５點創一個月高位

《經濟通通訊社１４日專訊》上周全球主要產油國簽定減產協議，同意未來兩個月減產全球

供應約１０％，港股在復活節假後的第一天輕微高開４７點報２４３４７點，早段一度倒跌１７

點報２４２８３點，亦是全日最低。隨後，內地公布上月進出口數據較市場預期好，以美元計出

口下跌６﹒６％，跌幅遠低於預期１３﹒９％，帶動港股向上，盤中高見２４５４６點升２４６

點，創一個月高位。由於國際油價仍然下跌，三桶油跑輸，而手機設備孖寶亦受出貨量拖累。港

股最終收報２４４３５點，只升１３５點或升０﹒５６％，主板成交１１１４﹒５９億元多

１８﹒７％。國企指數報９８４７點，升３６點或升０﹒３７％。

Ａ場兩市均走高。上證綜合指數報２８２７點，升４４點或升１﹒５９％。深證成分指數報

１０４７５點，升２５２點或升２﹒４７％。兩市合計成交５８９３﹒２８億元人民幣增加

１８﹒１％。

重磅股方面，港交所（００３８８）升０﹒８１％，報２４９﹒４元；大摩料騰訊

（００７００）首季非國際財務報告準則純利升一成，全日漲０﹒９２％，報３９５元；建行

（００９３９）持平，報６﹒２７元；中移動（００９４１）微升０﹒６５％，報６２元；友邦

（０１２９９）遭里昂下調目標價，揚０﹒４２％，報７１﹒９元；平保（０２３１８）升

１﹒３８％，報７７﹒３元。

另外，日前日獲李嘉誠父子增持的長實（０１１１３），全日抽升３﹒７６％，報

４８﹒２５元，為全日表現最好藍籌。



＊減產數量抵不過需求，三桶油走低＊



油組及其包括俄羅斯在內的主要產油國同意減產每日９７０萬桶，此外２０國集團亦承諾減

產或購買石油，惟市場擔心減產數量抵銷不了需求的大幅削減，三桶油個別發展。中海油

（００８８３）挫２﹒６９％，報８﹒６８元；中石油（００８５７）走低２﹒６８％，報

２﹒９元；中石化（００３８６）微升０﹒７５％，報４﹒０４元；昆侖能源（００１３５）下

跌１﹒６９％，報４﹒６６元；中海油服（０２８８３）挫３﹒６１％，報６﹒１５元

美國企業近入業績期，憂疫情對企業盈利造成衝擊，投資者購入黃金避險，現貨金升破千七

美元大關，刺激金礦股向上。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）抽升３﹒４５％，報１２５８元

；山東黃金（０１７８７）漲３﹒６９％，報２１﹒０５元；招金礦業（０１８１８）走高

２﹒９３％，報８﹒４２元；中國黃金國際（０２０９９）飆升７﹒３５％，報４﹒５３元；紫

金礦業（０２８９９）上升５﹒４５％，報３﹒２９元。

受疫情影響內地首季手機出貨量大跌三成六，手機設備跑輸，當中，舜宇（０２３８２）上

月手機鏡頭出貨量升三成二，股價仍跌２﹒３１％，報１０９﹒９元；瑞聲科技（０２０１８）

挫３﹒２１％，報３９﹒１５元；富智康（０２０３８）下跌２﹒０８％，報０﹒９４元；丘鈦

科技（０１４７８）軟０﹒７５％，報９﹒２４元；高偉電子（０１４１５）持平，報

１﹒９８元。



＊部分醫療設備股熱捧，好醫生破頂＊



大和表示平安好醫生（０１８３３）納入國家藥物報銷目錄，有利於其發展，為其帶來突破

，重申跑贏大市評級並上調目標價至９５元，全日飆５﹒１３％，報９０﹒２５元兼破頂。同系

的阿里健康（００２４１）漲６﹒７６％，報１６﹒１元。部分醫療設備股亦見追捧，微創醫療

（００８５３）抽升１０﹒８１％，報１７﹒２２元；中國醫療網絡（００３８３）升

２﹒７２％，報０﹒１５１元；愛康醫療（０１７８９）飆升１３﹒１８％，報２１﹒３元。

內地施工需求恢復，長三角熟料價格上周上調每噸２０元人民幣，市場料水泥價格將上調，

水泥股造好。海螺水泥（００９１４）上揚２﹒６１％，報５９元；華潤水泥（０１３１３）抽

升２﹒５３％，報９﹒７１元；中國建材（０３３２３）升１﹒７４％，報９﹒３３元；金隅集

團（０２００９）企穩，報２﹒０３元；山水水泥（００６９１）揚０﹒８６％，報２﹒３５元

。

內地積極推動復工亦帶動重型機械股上揚。中聯重科（０１１５７）走高５﹒０９％，報

６﹒４元；中國龍工（０３３３９）飆７﹒７３％，報２﹒５１元；中國重汽（０３８０８）漲

４﹒６５％，報１５﹒７４元；三一國際（００６３１）抽升４﹒６１％，報４﹒３１元。

（ｆｚ）

