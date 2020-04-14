《鍾之日記》經濟數據報喜，魚缸復工向好

《鍾之日記》４月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香港復活節假期結束，放假期間，內地公布３月多項經濟數據，除３月ＰＰＩ同比下降

１﹒５％，遜於市場預期的降１﹒１％，降幅為去年１０月以來最大外，其餘數據均向好。３月

ＣＰＩ同比上漲４﹒３％，低於市場預期的４﹒８％，３月新增人民幣貸款２﹒８５萬億元，遠

高市場預測的１﹒８萬億元，創下同期歷史新高，而３月社會融資規模增量為５﹒１５萬億元，

大幅超過預期的２﹒８萬億元，亦創下歷史新高，數據反映為應對疫情衝擊，人行信貸支持實體

的力度增加。

而今早公布的外貿數據同報喜，以美元計價，中國３月出口同比跌６﹒６％，好於市場預期

的降１４％，３月進口同比跌０﹒９％，亦優於預期的跌９﹒５％。３月貿易順差為１９９億美

元，略多於市場預估的順差１９１億美元。以人民幣計價，３月降１﹒５％；進口增２﹒４％。

市場認為，３月進出口好轉展現外貿韌性仍在，但海外疫情３月開始迅速擴散，全球經濟下

行風險加劇，中國外貿必將面臨更大的衝擊。



＊港股收升０﹒５６％，Ａ場升近１﹒６％＊



香江魚缸復市，輕微高開４７點報２４３４７點，早段一度倒跌１７點報２４２８３點，亦

是全日最低，隨後內地公布上月進出口數據較市場預期好，帶動港股向上，盤中高見２４５４６

點升２４６點，創一個月高位。由於國際油價仍然下跌，三桶油跑輸，而手機設備孖寶亦受出貨

量拖累。港股最終收報２４４３５點，只升１３５點或升０﹒５６％，主板成交１１１４﹒５９

億元多１８﹒７％

祖國股市，陸股通今日重啟，滬深股市今早高開，隨著兩大券商合併傳聞造好下，全日收升

１﹒５９％，報２８２７﹒２８點，突破二千八，深成指漲２﹒４７％，創業板指飆３％。兩市

全日成交６７２１億元人民幣，今日共１４２﹒２９億元人民幣通過陸股通流入Ａ場，是繼今年

２月３日以來最多外資流入的一天。



＊美團陷高佣金爭端，阿里騰訊均逼近重要關口＊



新冠肺炎疫情重創內地餐飲業，多個省市地區餐飲協會相繼發聲，批評美團（０３６９０）

及阿里巴巴（０９９８８）旗下的「餓了麼」，收取高額外賣佣金。

廣東省餐飲服務行業協會早前發公開信稱，協會陸續收到幾百家餐飲企業針對美團外賣的各

類投訴，主要是指控美團向餐飲企業收取的高額外賣佣金，並持續大幅提升扣點比例，已超過餐

飲企業承受的極限。而在疫情期間，美團外賣仍未有實質性改變。此外，協會亦呼籲美團取消「

獨家合作限制」等其他壟斷條款。

美團回應指，集團第四季每宗外賣的利潤少於２毛錢，僅佔收入的２％。對於利潤低微主因

商戶佣金不高，逾八成商戶佣金僅得１０％至２０％。但廣東省餐飲服務行業協會外賣專委會對

此反駁稱，協會共有約１２０家商家，去年無一家商戶的佣金抽成低於２０％。

美團去年度首次扭虧為盈，淨利潤錄２２﹒３６億元人幣，當中美團外賣的毛利率卻飆升至

１８％，新商家提成則高達２６％，故惹來業界質疑。受事件影響，美團股價今早一度受壓，惟

午後隨市回勇，收市微升０﹒５％。

「ＡＴＭ」另外兩股則造好。騰訊（００７００）獲野村唱好其手遊業務在疫情期間將有強

勁增長，騰訊今日一度逼近４００元大關，高見３９７﹒６元；收市升０﹒９％，報３９５元。

富瑞發表研究報告指，阿里巴巴為市場復甦的首選股份。阿里今日進一步靠近２００元關，

收升２﹒８％，報１９７元，創逾１個月高。



＊中信証券中信建投傳合併，航母誕生對撼華爾街之狼？＊



據外電引述消息人士指，中信集團和中央匯金就對於中信証券（０６０３０）及中信建投

（０６０６６）的合併可能性進行研究，消息指有關討論已經上繳中證監與國資委，但目前仍處

於最初計劃階段，亦未能肯定會否達成合併。

有內媒記者向兩券商求證，信証相關人士表示尚無法做出回應，中信建投董秘則表示沒聽說

過。雙方並無強烈否認，立場曖昧，令傳聞的熱度再度大增。

事實上，讓兩券商巨頭合併成一個超級券商，是中資券商內部的普遍預測，中證監亦曾於去

年年底表示，希望打造一家「航母級」的券商，與外資進行競爭，並促進國內券商行業向國際市

場擴張。

中國自本月起正式取消證券公司等金融機構的外資股比限制，目前境內的外資控股券商數量

已有５家，分別為摩根士丹利、高盛、瑞銀、摩根大通及野村。若以市值計算，中資券商暫未能

與外資大行匹敵，但若信証及中信建投合併過後，據外電估計新投行的市值大概在６７０億美元

左右，已經超越了高盛集團，可望對抗來自外資對手的競爭。

外界預測兩券商合併，對業務量較弱的中信建投利好更加大，中信建投全日大漲８﹒５％，

報６﹒９９元，信証則升３﹒３％，報１５元；其他中資券商方面，華泰六八八六

（０６８８６）升３﹒２％，中國銀河（０６８８１）走高２﹒１％，光大證券（０６１７８）

、海通證券（０６８３７）齊升２％。



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