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14/04/2020 08:00

【聚焦數據】人行：３月社融增大增５﹒１５萬億元，創新高

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，內地３月社會融資規模增量為５﹒１５萬億元
（人民幣．下同），按年多增２﹒１９萬億元，大幅超過預期的２﹒８萬億元，創下歷史新高。
在３月份數據的帶動下，一季度社融規模增量達１１﹒０８萬億元，比去年同期多增２﹒４７萬
億元。
　　截至３月末，社會融資規模存量為２６２﹒２４萬億元，同比增１１﹒５％，增速比去年末
和上年同期高０﹒８個和０﹒３個百分點。

＊首季對實體經濟發放貸款７﹒４４萬億創季度新高＊

　　人行調查統計司司長阮健弘在上周五（１０日）的新聞發布會上表示，從數據構成看，一季
度金融機構對實體經濟發放的本外幣貸款增加了７﹒４４萬億元，同比多增１﹒１３萬億元，創
下季度數據的歷史新高，顯示金融機構對實體經濟的信貸支持力度在加大。
　　同時，金融市場為企業提供的直接融資力度也在加大。一季度非金融企業的債券淨融資是１
﹒７７萬億元，同比多８４０７億，其中３月份當月企業債的淨融資９８１９億元，創下單月企
業債淨融資的最高水平。
　　此外，金融體系大力支持政府債券融資。一季度政府的債券淨融資是１﹒５８萬億元，同比
多６３２２億元，其中地方政府的專項債增長比較明顯，一季度淨融資１﹒０１萬億元，同比多
４７３３億元。３月份當月政府債券的淨融資６３４４億元，同比多２９３２億元。

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