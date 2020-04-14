【聚焦數據】人行：３月Ｍ２同比增１０﹒１％，超預期

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，內地截止３月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額

２０８﹒０９萬億元（人民幣．下同），同比增１０﹒１％，增速分別比２月末和去年同期高１

﹒３個和１﹒５個百分點，超過市場預期的８﹒８％；狹義貨幣（Ｍ１）餘額５７﹒５１萬億元

，同比增５％，增速分別比２月末和去年同期高０﹒２個和０﹒４個百分點；流通中貨幣（Ｍ０

）餘額８﹒３萬億元，同比增１０﹒８％。一季度淨投放現金５８３３億元。



＊人行：信貸投放多，推動Ｍ２增速大幅度回升＊



人行調查統計司司長阮健弘在人行新聞發布會上表示，一季度受疫情影響，經濟下行的壓力

比較大。在人行政策的鼓勵下，商業銀行信貸投放較多，推動了Ｍ２增速的大幅度回升。

她指出，一季度人民幣各項存款增加８﹒０７萬億元，是構成Ｍ２的主體。其中，住戶和非

金融企業存款都增加比較多。這主要有兩方面的原因，一方面是這段時間貨幣政策出台了很多措

施，令實體經濟的存款明顯增加；另一方面是財政政策加大支持力度，財政存款向實體部門轉移

較多。

人行辦公廳主任周學東表示，一季度末住戶存款餘額８７﹒８萬億元，同比增長１３％，反

映了居民的總體儲蓄比較多，儲蓄率比較高。當前，中國的儲蓄率在國際上仍然是比較高的，這

也是我們應對疫情衝擊一個很好的基礎。

