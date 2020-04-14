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14/04/2020 08:00

【聚焦數據】人行：３月Ｍ２同比增１０﹒１％，超預期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，內地截止３月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額
２０８﹒０９萬億元（人民幣．下同），同比增１０﹒１％，增速分別比２月末和去年同期高１
﹒３個和１﹒５個百分點，超過市場預期的８﹒８％；狹義貨幣（Ｍ１）餘額５７﹒５１萬億元
，同比增５％，增速分別比２月末和去年同期高０﹒２個和０﹒４個百分點；流通中貨幣（Ｍ０
）餘額８﹒３萬億元，同比增１０﹒８％。一季度淨投放現金５８３３億元。

＊人行：信貸投放多，推動Ｍ２增速大幅度回升＊

　　人行調查統計司司長阮健弘在人行新聞發布會上表示，一季度受疫情影響，經濟下行的壓力
比較大。在人行政策的鼓勵下，商業銀行信貸投放較多，推動了Ｍ２增速的大幅度回升。
　　她指出，一季度人民幣各項存款增加８﹒０７萬億元，是構成Ｍ２的主體。其中，住戶和非
金融企業存款都增加比較多。這主要有兩方面的原因，一方面是這段時間貨幣政策出台了很多措
施，令實體經濟的存款明顯增加；另一方面是財政政策加大支持力度，財政存款向實體部門轉移
較多。
　　人行辦公廳主任周學東表示，一季度末住戶存款餘額８７﹒８萬億元，同比增長１３％，反
映了居民的總體儲蓄比較多，儲蓄率比較高。當前，中國的儲蓄率在國際上仍然是比較高的，這
也是我們應對疫情衝擊一個很好的基礎。

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