【聚焦數據】人行：３月新增人民幣貸款２﹒８５萬億，創同期新高

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，３月新增人民幣貸款２﹒８５萬億元（人民幣

．下同），遠高於市場預測的１﹒８萬億元，創下同期歷史新高。從一季度來看，人民幣貸款增

加７﹒１萬億元，同比多增１﹒２９萬億元；外幣貸款增加２５５億美元，同比少增２０６億美

元。

截至３月末，本外幣貸款餘額１６５﹒９７萬億元，同比增長１２﹒３％。其中，人民幣貸

款餘額１６０﹒２１萬億元，同比增長１２﹒７％，增速比２月末高０﹒６個百分點，比去年同

期低１個百分點。



＊一季度新增人民幣存款８﹒０７萬億元＊



存款方面，一季度新增人民幣存款８﹒０７萬億元，同比多增１﹒７６萬億元。外幣存款餘

額７６５４億美元，同比下降０﹒５％。一季度外幣存款增加７６億美元，同比少增３３７億美

元。

截至３月末，本外幣存款餘額２０６﹒４２萬億元，同比增長９﹒２％。人民幣存款餘額

２００﹒９９萬億元，同比增長９﹒３％，增速分別比上月末和上年同期高１﹒２個和０﹒６個

百分點。



＊人行：短期貸款增２﹒３萬億元，防止企業現金流斷裂＊



人行調查統計司司長阮健弘表示，一季度的企事業單位新增貸款是６﹒０４萬億元，主要是

為了支持抗疫和復產復工。其中，短期貸款增加２﹒３萬億元，同比多增１﹒２５萬億元，能夠

為企業的經營提供必要的流動性支持，防止企業出現現金流斷裂的情形。同時，中長期貸款新增

３﹒０４萬億元，同比多增４７６６億元，能夠為企業提供長期的資金保障。

另外，受疫情影響，一季度住戶貸款新增１﹒２１萬億，比去年同期少增了６０２２億，主

要是居民的消費和購房大幅度減少所致。但是３月份住戶的貸款明顯好轉，當月住戶的新增貸款

是９８６５億，同比多增９６１億，比２月份多增１﹒４萬億，體現了金融機構對住戶部門增強

經濟活動信心的支持。

對於二季度貸款情況的預測，阮健弘指，從人民銀行銀行家問卷調查結果來看，二季度的貸

款需求預期指數是８３﹒１％，這個指數比一季度要高１７﹒１個百分點。

