【聚焦數據】內地３月ＣＰＩ漲幅回落至４﹒３％，低於預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，２０２０年３月，全國

居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲４﹒３％，低於市場預期的４﹒８％，上月為５﹒２％。其中

，城市上漲４％，農村上漲５﹒３％；食品價格上漲１８﹒３％，非食品價格上漲０﹒７％；消

費品價格上漲６﹒２％，服務價格上漲１﹒１％。一季度，ＣＰＩ比去年同期上漲４﹒９％。

３月，ＣＰＩ環比下降１﹒２％。其中，城市下降１﹒２％，農村下降１﹒３％；食品價格

下降３﹒８％，非食品價格下降０﹒４％；消費品價格下降１﹒７％，服務價格下降０﹒３％。



＊３月豬肉價格漲１１６﹒４％＊



３月份，食品煙酒類價格同比上漲１３﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約４﹒１０個百分點。食品

中，畜肉類價格上漲７８％，影響ＣＰＩ上漲約３﹒４４個百分點，其中豬肉價格上漲

１１６﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒７９個百分點；水產品價格上漲２﹒８％，影響ＣＰＩ上

漲約０﹒０５個百分點；蛋類價格上漲１﹒９％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點；鮮果和

鮮菜價格分別下降６﹒１％和０﹒１％，合計影響ＣＰＩ下降約０﹒１２個百分點。

其他七大類價格同比四漲三降。其中，其他用品和服務、教育文化和娛樂價格分別上漲

５﹒３％和２﹒５％，醫療保健、生活用品及服務價格分別上漲２﹒２％和０﹒３％；交通和通

信、衣著、居住價格分別下降３﹒８％、０﹒３％和０﹒１％。

