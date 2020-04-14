【新冠肺炎】全國昨確診８９宗，廣東３宗本土，５４宗無症狀感染

《經濟通通訊社１４日專訊》內地新型冠狀病毒疫情有明顯反彈跡象，周日（１２日）全國

新增確診新型冠狀病毒肺炎病例過百宗，達１０８宗。當中９８例為境外輸入病例，１０宗為本

土病例，黑龍江佔７宗，廣東３宗。黑龍江省成為內地抗疫的新戰場，當地衛健委報告稱，受境

外輸入病例推動，單日新增病例創近六周高位。

國家衛健委今早最新通報，４月１３日，全國新增確診新冠肺炎病例８９宗，其中境外輸入

個案佔８６宗，廣東出現３宗本土病例；無新增死亡病例；新增治癒出院病例７５宗；新增疑似

病例３宗，均為境外輸入。

截至４月８日，全國累計確診病例８２２４９宗，累計死亡人數３３４１人；現有確診病例

１１７０宗，其中重症１１６宗；現有疑似病例７２宗；累計治癒出院病例７７７３８宗。

境外輸入現有確診病例９０５宗，其中重症病例３７宗，現有疑似病例７２宗。累計確診病

例１４６４宗，累計治癒出院病例５５９宗。



＊新增無症狀感染者５４人，港確診病例破千＊



全國昨天新增無症狀感染者５４人，其中境外輸入個案僅佔５人。當日有６７宗轉為確診病

例，其中的６６宗為境外輸入個案。當日解除隔離４６人。目前尚在醫學觀察共有１００５名無

症狀感染者，其中境外輸入佔２３７人。

累計收到港澳台地區通報確診病例１４４７宗，香港單日再新增５宗至１００９宗（３９７

人出院，４人死）；澳門維持４５宗（１３人出院）；台灣３９３宗（１１４人出院，６人死）

。

湖北省全面解封後再無新增確診病例，全省累計確診維持６７８０３宗；昨日無新增死亡病

例，全省累計死亡病例３２２１宗；新增治癒出院病例２５宗，累計至６４３６３宗；現有確診

病例２１９宗，其中重症病例６９宗。目前沒有疑似病例。（ａｃ）

