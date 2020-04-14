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14/04/2020 09:06

【數據解讀】交行劉學智：拉動ＣＰＩ漲幅主要是豬肉，料價格回落

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》３月內地ＣＰＩ同比增４﹒３％，ＰＰＩ
同比下降１﹒５％，交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智表示，拉動ＣＰＩ漲幅的最大因素
還是豬肉，目前看豬生產是在恢復，預期未來豬肉價格會逐步回落；疫情以來國內需求整體偏弱
，也帶來ＣＰＩ漲幅的收窄。另外從同比來看，還有翹尾因素的影響，今年ＣＰＩ的翹尾因素是
前高後低，６月份之後翹尾因素會下降。綜合來看，ＣＰＩ的年內高點已過，未來整體會趨於下
降。

＊預計ＰＰＩ次季降幅擴大，三季企穩回升＊

　　劉學智認為，ＰＰＩ降幅擴大，最根本因素是需求減弱，特別是海外疫情帶來全球工業品的
需求減弱，整體預計ＰＰＩ未來一段時間還會走弱；ＣＰＩ的中原油和大宗商品的價格下跌也傳
導到國內工業品價格。不過，ＰＰＩ還是有國內的積極因素，就是穩增長政策特別是基建投資的
加碼，會對工業品的需求有一定帶動，所以判斷，二季度可能ＰＰＩ會降幅擴大，到三季度隨著
積極政策的實施和需求的改善，加上全球疫情形勢可能向好，ＰＰＩ有望逐漸企穩回升。
　　貨幣政策方面，主要跟ＣＰＩ的關聯度還是比較高，在前幾月比較高的情況下對貨幣政策的
還是有一定制約的，隨著ＣＰＩ漲幅逐漸回落，提升了貨幣政策的可操作空間，對宏觀政策的調
控提供了一定條件。

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