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14/04/2020 09:14

【數據解讀】光大保德信：ＣＰＩ下行略超預期料下季降至３％以下

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》３月內地ＣＰＩ同比增４﹒３％，ＰＰＩ
同比下降１﹒５％，光大保德信基金首席宏觀債券分析師鄒強表示，通脹出現略超預期的下行，
自上而下來看，就是需求不振對價格的影響開始逐漸超過供給沖擊。ＣＰＩ主要是食品價格環比
回落，食品供給逐漸恢復正常，前期春節疊加疫情形成食品價格高位，本月肉菜價格回落比較明
顯。未來蔬菜價格季節性回落特征比較確定，豬肉持續面臨供給問題，可能持續處於偏高位置。
但基數決定了ＣＰＩ不斷下行的方向，特別是三季度的回落會比較快，預計三季度會回落到３％
以下。
　　ＰＰＩ表現弱於預期，主要是原油價格下跌和各種工業商品下跌導致中游和上游行業出現了
普遍的降價，原油、鋼材和有色金屬等行業產品價格降幅有所擴大。ＰＰＩ目前來看會全年轉入
通縮的象限，甚至可能出現全年ＰＰＩ不斷下行的情況。
　　接下來要關注，目前的信用擴張是否會比較通暢的傳導至通脹，主要看需求端政策的力度。
其次是通脹對貨幣政策的影響，前期央行領導強調了ＣＰＩ和存款基準利率之間的關係，我們目
前測算ＣＰＩ回落到３％以下要到三季度，當然基準利率接下來調整與否主要還是取決於總需求
的壓力。

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