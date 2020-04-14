【新冠肺炎】國家移民局：疫情發生以來已關閉的邊境口岸繼續關閉

《經濟通通訊社１４日專訊》在國務院聯防聯控機制發布會上，國家移民管理局邊防檢查管
理司司長劉海濤表示，目前中國與鄰國接壤的國家當中，已經報告了多數有確診的病例，不過疫
情還處在一個上升的階段，防控疫情自毗鄰國家輸入的壓力仍在。
為強化防控疫情輸入的工作部署，國家移民管理局主要採取了五方面的措施，包括疫情發生
以來已經關閉的邊境口岸繼續關閉，季節性的口岸將延期開關，限制人員從邊境口岸、邊境通道
通行，僅保留貨運功能。（ｊｔ）
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