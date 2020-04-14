【新冠肺炎】衛健委：口岸防控不能絲毫放鬆，派工作組赴綏芬河

《經濟通通訊社１４專訊》國務院聯防聯控機制昨日（１３日）召開的新聞發布會，衛健委

疾控局監察專員王斌強調，邊境口岸的醫療衛生機構是防控境外疫情輸入的第一道防線，口岸防

控不能絲毫放鬆。中國民航局運輸司二級巡視員靳軍號表示，調減國際客運航班數量，但仍保留

與境外４０個國家、６１個城市間每周不超過１３４班的國際客運定期航班。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤介紹，國家移民局最大限度減少非必要的人員跨

境流動，禁止第三國人員從邊境口岸出入境，嚴格控制簽發各類邊境地區出入境證件。對於疫情

發生以來已經關閉的邊境口岸繼續關閉，季節性口岸延期開關，限制人員從邊境口岸、邊境通道

通行，僅保留貨運功能。



＊綏芬河邊境線實行２４小時巡邏＊



近日，黑龍江省綏芬河口岸輸入疫情較為嚴峻。截至４月１２日２４時，黑龍江累計報告境

外輸入確診病例２４７例，現有境外輸入確診病例２４６例，現有境外輸入疑似病例８例，現有

境外輸入無症狀感染者１１８例。其中，經綏芬河口岸入境人員中的感染者持續增加。為增強綏

芬河口岸的疫情防控能力，國家衛生健康委已經派出工作組和專家組。

綏芬河市周六（１１日）出台「九嚴一保」管控辦法，將即日起實行對邊境線實行２４小時

無死角、全覆蓋、常態化巡邏。加強聯檢大廳內外圍的封控管制和應急處置，設置必要的硬隔離

設施，依法打擊非法越境等違法行為。落實進境運輸工具１００％登臨檢疫和入境人員１００％

核驗健康申明卡、１００％進行體溫檢測、１００％實施流行病學調查、１００％採樣檢測、

１００％集中隔離的「閉環管控」措施。（ｗｌ）

