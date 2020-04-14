【新冠肺炎】非裔在穗遭遇引發非洲各國不滿，中方稱不歧視非洲人

《經濟通通訊社１４日專訊》新型冠狀病毒肺炎對中國造成公眾衛生危機及經濟危機後，亦

催生了一連串外交風暴，在疫情期間，中國與美國關係交惡，與部分歐洲國家關係轉差，就連被

稱為「第三世界國家」的非洲各國亦對華不滿。廣州近日出現多宗由非洲輸入的確診個案，令非

裔人士遭針對，有人被業主趕走淪落街頭，有人被強行帶走隔離並被收走護照，有關非裔人士苦

況的影片在社交平台熱傳，引發憤怒。

非洲駐華大使協會致函中國外長王毅，稱廣州政府的污名化及歧視行為產生錯誤印象，令人

誤以為病毒是由非洲人散播，要求中方立即停止對非裔人士強制檢測、隔離及其他非人道待遇；

非盟主席馬哈馬特日前表示，已召見中國駐非盟使團團長劉豫錫大使，表達「嚴重關切」。

中國外交部發言人趙立堅指，中國政府在疫情防控過程中，高度重視保障外國在華人員的生

命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法。趙立堅強調

，中國對非友好的政策沒有任何改變，非洲國家和人民對華友好的感情也不會有任何動搖，中國

不會對非洲兄弟搞歧視。

中國外交部另外回覆外電指，注意到有個別國家和國際組織提出為非洲國家減債，中方願與

國際社會予以研究，又強調中方克服困難、緊急馳援，向非洲國家和非盟援助大批抗疫物資，還

將根據疫情發展和非方需要，繼續向非方提供力所能及的幫助。（ｅｙ）

