【聚焦數據】內地３月美元計出口跌６﹒６％進口跌０﹒９％優預期

《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署公布，以美元計價，中國３月出口同比跌６﹒６％，

好於市場預期的降１４％，３月進口同比跌０﹒９％，亦優於預期的跌９﹒５％。３月貿易順差

為１９９億美元，略多於市場預估的順差１９１億美元。

以人民幣計價，３月出口１﹒２９萬億元，下降３﹒５％；進口１﹒１６萬億元，增長

２﹒４％。（ｗｌ）

