【ＦＯＣＵＳ】美俄沙特各有盤算，減產或難阻油價新低

【ＦＯＣＵＳ】經過４天艱難的討價還價，沙特為首的石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及俄羅

斯等盟國，終於周日（１２日）達成史無前例的石油減產協議－－自５月１日起分三階段減產至

２０２２年４月，首輪日減產規模高達創紀錄的９７０萬桶，刺激布油、美油聞聲分別跳漲逾４

％、５％。

不過，表面團結力挽油價狂瀾之下，各國實則皆有盤算－－沙特欲為「自殘」止蝕，俄羅斯

眼見國內疫情堪憂即收縮戰線，侵侵打救頁岩油產業守住中部票倉……加上分析普遍認為實際減

產量遠不及全球需求降幅，油價恐會再試新低。



＊行動持續至後年４月，首輪減９７０萬桶＊



「石油之王」沙特３月７日突發價格戰，疊加全球經濟活動因新冠肺炎疫情陷入停擺，布油

、美油價格至今已較年初腰斬。

面對「油平過水」、中東石油庫存接近飽和、花旗國以經濟合作及軍事援助施壓，早前不惜

自殘式增產的沙特，不得不為任性止蝕，領頭油組伸出減產橄欖枝；而曾豪言「能挺過十年低油

價」的俄羅斯，眼見境內肺疫惡化，順水推舟收縮戰線，正正是今次油組及盟友（ＯＰＥＣ＋）

達成史無前例減產共識的背景。

根據協議，ＯＰＥＣ＋同意自５月１日起的兩個月進行首輪減產，額度為每日９７０萬桶；

自７月至１２月，第二輪減產額度為每日８００萬桶；自２０２１年１月起至２０２２年４月，

第三輪減產額度為每日６００萬桶。

如加上美國、加拿大等２０國集團成員國加入減產行動，ＯＰＥＣ＋及侵侵齊揚言，預計下

月起的實際減產規模將逾每日２０００萬桶，相當於全球供應量的五分一。

值得一提的是，促成今次減產行動的大功臣可謂非侵侵莫屬。除了對沙特軟硬兼施，他並大

力斡旋沙特與墨西哥之間的僵局，聲稱花旗國願代墨西哥承受部分減產份額，最終令墨西哥僅需

日減產１０萬桶或６％，遠低於沙特、俄羅斯等ＯＰＥＣ＋其他成員的２３％。



＊肺疫致需求跌千九萬桶，庫存膨脹同拖累＊



侵侵為何如此賣力？玄機再指向總統連任大計。據花旗國能源信息署（ＥＩＡ）周一預測，

受油價暴跌令鑽探活動大幅削減拖累，全美主要頁巖油產區５月日產量料降至８５３萬桶的近一

年最低。鑒於頁巖油公司油價平均成本約每桶５０美元，推動減產、拉升油價，不單事關頁岩油

產業及數十萬計就業崗位，更決定能否守住德克薩斯等中部產油州的鐵票倉。

沙特、俄羅斯、花旗國等幾經周折做成的減產大龍鳳，能否令國際油價止跌回升？高盛就撥

冷水稱自願減產仍然「太少太遲」，推算ＯＰＥＣ＋下月實際減產量僅比首季減少每日

４３０萬桶，遠不足以彌補疫情衝擊導致的１９００萬桶日均需求損失。該行警告，隨著全球石

油庫存續增，短期２０美元的油價預測仍存在下行風險。

美林同指，庫存膨脹仍可能導致長時間的低油價及布倫特原油價格曲線走平。該行預計，第

二、三季，全球庫存將每日淨增加１２００萬桶、１５０萬桶，並推動存儲能力達到極限。

而據中國海關總署最新公布，首季原油進口同比增５％，較首２月的５﹒２％放緩，並遠低

於去年全年９﹒５％增速，或顯示中國這個全球最大原油進口國面對低油價，仍胃口有限，並或

令國際能源署（ＩＥＡ）有關未來數月全球戰略石油儲備（ＳＰＲ）購油量將達２億桶的預測太

過樂觀。

