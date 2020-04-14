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即市新聞

14/04/2020 07:57

【企業盈警】阿里影業（０１０６０）料全年蝕最多１２億元人幣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》阿里影業（０１０６０）公布，預期截至３月３１日止年度虧
損介乎１１億元（人民幣．下同）至１２億元之間，而去年度虧損約２﹒５４億元。
　　該集團指，虧損擴大主因是自去年以來，內地影視娛樂行業面臨相對複雜的盈利困境，且受
新冠肺炎疫情爆發的影響，２０１９至２０２０財年第四季度收入大幅減少，同時也令整個產業
經營環境不確定性增加，行業內大部分公司在這雙重壓力下難以獨善其身。該集團有相當部分的
合作夥伴因而面臨著運營困難和資金鏈斷裂的風險。在這種情況下，帳面上的應收款項以及投資
項目均存在回收風險，經評估後於２０１９至２０２０財年對部分應收款項及投資項目計提大幅
減值撥備約８億元。
　　該集團指，電影和電視劇儲備片單充足，現金儲備充裕，故認為於２０１９至２０２０財年
對部分應收款項及投資項目計提減值撥備不會影響持續經營，並對本財年初與阿里巴巴的大文娛
業務展開進一步合作後，各業務於截至明年３月３１日止財政年度運營持積極樂觀態度。該集團
將不僅繼續專注在影視全產業鏈的基礎設施建設，提升產業數字化能力，而且續加大娛樂內容建
設布局，續依託阿里巴巴生態優勢實現協同經濟效益。
　　該集團預期於５月下旬公布業績。（ｗｈ）

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