【企業盈警】中國中車（０１７６６）料第一季純利跌最多６５％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）公布，預期截

至３月３１日止第一季度純利按年跌介乎５５％至６５％，即介乎６﹒２３億元（人民幣．下同

）至８﹒０１億元，而扣除非經常性損益的純利按年跌６０％至７０％，即介乎４﹒４５億元至

５﹒９３億元。

該集團指，純利下跌主要是按訂單的交付周期，期內主要產品交付量下降所致。（ｗｈ）

