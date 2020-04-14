《日入而息》林鄭指港澳辦及中聯辦聲明非干預，內地進出口勝預期

《今天重點》﹡林鄭月娥冀第二輪防疫抗疫基金撥款能於周五審議通過；保就業預算８１０

億，今年首三個月選指定月份計補貼；中央政府關心本港事務是理所當然，

不存在干預；ＤＳＥ於４月２４日開考成數非常高

﹡內地３月ＰＰＩ降１﹒５％遜預期，創５個月最大跌幅；內地３月美元計出

口跌６﹒６％進口跌０﹒９％優預期；海關表示３月人民幣計出口降

３﹒５％進口轉增２﹒４％；國際市場需求萎縮必然對中國外貿出口造成衝

擊；首季進口豬肉增１﹒７倍，進口牛肉增６５％

﹡民主派質疑中央干預特區事務，郭榮鏗稱指控要有證據；梁君彥稱兩辦關注

可理解，郭榮鏗有否瀆職有機制處理；梁振英稱任何人拒履行基本法規定職

責，中央有權譴責；湯家驊稱港澳辦中聯辦評論不算干預，但易成指控藉口



《即日市況》﹡中國進出口勝預期，港股升１３５點收２４４３５點創一個月高位



《深滬股市》﹡外貿數據回穩，外資今流入１４２億滬指收升１﹒６％



《美元匯價》﹡美匯５０天線有承接，限制歐元漲勢；歐元最新報１﹒０９４５╱４７，日

圓最新報１０７﹒４０╱４１



《公司業績》﹡茂宸集團（００２７３）去年盈轉虧蝕１１﹒５億元，不派息

﹡辰罡科技（０８１３１）三個月虧損擴大至１６０﹒６萬元，不派息

﹡瑞強集團（０８４２７）首三季虧損收窄至２０６﹒３萬令吉，不派息

﹡高門集團（０８４１２）九個月虧損收窄至１６７８﹒６萬元，不派息

﹡金利通（０８２５６）九個月多賺２﹒４倍，不派息



《公司資訊》﹡恆隆建議股東委任大會主席作代表投票，減少親身出席ＡＧＭ風險

﹡雷蛇（０１３３７）擬年內投入５０００萬美元支援商業合作夥伴

﹡Ｔｏｐ Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）折讓逾１７％配股淨籌２７５９

萬營運金

﹡中盈盛達（０１５４３）已通過並換發融資擔保業務經營許可證

﹡中國創意（０８３６８）溢價８﹒９％向關連人士配股，部分金額以資本化

貸款結算

﹡中國趨勢（０８１７１）年２億元人民幣採購訂單終止

﹡方圓房服（０８３７６）已向聯交所遞交轉板上市續期申請

﹡佳源國際（０２７６８）首季合同銷售額按年跌３５％

﹡金斯瑞（０１５４８）附屬傳奇開曼發行２０５９萬股Ａ類優先股，涉

１﹒６億美元

﹡南戈壁（０１８７８）獲中投公司允許延期支付２００萬美元至６月下旬

﹡星展香港提升中小企銀行業務，快速網上開立商業帳戶

﹡美團（０３６９０）在封城期間對武漢餐飲商戶免佣逾３０００萬元；廣東

餐飲協會表示期待美團（周五前作出有意義回覆

﹡神州租車（００６９９）股東神州優車擬售持股，吉利集團稱無計劃收購

﹡針對合併傳聞：中信相關人士「不清楚」，中信建投（０６０６６）董秘

「沒聽說」

﹡第七大道（００７９７）羅兵咸永道辭任核數師，要求公司審核兩事

﹡匯豐控股（００００５）「炒房」業務改組

﹡ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）今起招股，入場費約２３２３元

﹡尚乘國際計劃最快明年回港上市

﹡康方生物科技（０９９２６）今起公開招股，入場費約１６３４３元

﹡滿貫集團（０３３９０）公開超購近６倍，一手中籤率２５％

﹡領展（００８２３）樂見ＥＳＧ融資提供較佳利率

﹡聯合地產（０００５６）及聯合集團（００３７３）今早一同停牌，以待公

布收購及合併消息

﹡包洪凱獲委任為融信資源（００５７８）主席及執行董事

﹡濟豐包裝（０１８２０）疫情對集團的影響已在３月追回

﹡平安好醫生（０１８３３）位列互聯網醫療企業社會責任指數榜單首位；平

安點創租賃與西門子醫療簽訂戰略合作協議

﹡魯証期貨（０１４６１）為調整國際業務布局，關閉子公司魯証國際期貨

﹡中石油集團子公司簽全球在建最大煤化工項目總承包合同

﹡友佳國際（０２３９８）首季銷售金額按年跌３７％至約１﹒３億元人民幣

﹡劉夢熊辭任香港金融集團（００００７）首席執行官



《國企紅籌》﹡廈門港務（０３３７８）深Ａ附屬獲得共４１１４萬元人民幣政府獎勵

﹡新天綠色能源（００９５６）Ａ股發行申請已獲通過

﹡雷諾擬向東風汽車（００４８９）轉讓東風雷諾五成股權

﹡鄭煤機（００５６４）累購４項理財產品，共投資７億元人民幣

﹡鮑毓明涉性侵養女辭非執董，中興（００７６３）公司一直倡導做有責任的

人

﹡新華保險（０１３３６）首季原保險保費收入按年增長３５％

﹡國壽（０２６２８）首３個月原保險保費收入按年升１３％至３０７８億元

人民幣

﹡招商局置地（００９７８）首季合同銷售額按年跌逾２０％至４７﹒５８億

元人民幣

﹡中國平安（０２３１８）首３個月保費收入按年下跌６％

﹡綠色動力環保（０１３３０）首季發電量按年升２３％至５﹒７６億度



《神州民企》﹡ＭＩ能源（０１５５５）採用交換票據寬限期，續停牌

﹡復藥（０２１９６）擴產能，應全球萬部呼吸機訂單需求

﹡億達中國（０３６３９）３月合約銷售額跌２６﹒７％



《中國要聞》﹡內地３月ＰＰＩ降１﹒５％遜預期，創５個月最大跌幅

﹡內地３月美元計出口跌６﹒６％進口跌０﹒９％優預期

﹡海關表示３月人民幣計出口降３﹒５％進口轉增２﹒４％；國際市場需求萎

縮必然對中國外貿出口造成衝擊；首季進口豬肉增１﹒７倍，進口牛肉增

６５％

﹡美國擬撤中國電信營運授權，中方促停止經濟政治化

﹡內地首季新增１５０個ＰＰＰ項目，城市基建類最多

﹡人行逆回購九連停，今續零投放零回籠；降準後銀行活水充沛，多期限資金

利率達１１年最低

﹡國家郵政局表示３月郵政行業業務收入同比增長１３％

﹡蘋果ｉＰｈｏｎｅ上月於內地出貨量按年增１９％

﹡內地天然氣儲備能力建設進度滯後，五部門發文推進

﹡國家電網表示今年安排充電樁建設投資２７億元

﹡機構料內地油價調整迎「兩連停」，石油減產不及預期

﹡遼寧瓦房店城投平台置換４億元人民幣債券，屬國內首例

﹡華為表示確保英國疫情期間網絡通暢，冀英不改５Ｇ立場；任正非卸任上海

華為技術有限公司董事

﹡中國首季對美出口大降２３﹒６％，進口降１﹒３％

﹡工行將提供１５００億元人民幣專項融資規模穩外貿

﹡文旅部、衛健委表示旅遊景區要防控為先，實行限量開放

﹡興業銀行主承首單服務國家重大戰略併購票據落地

﹡上海環境表示股東弘毅投資擬減持公司股份

﹡臨港新片區超高標準補貼或獎勵區內文化產業

﹡青島早前宣布降低限售時限，新政四日遊後終被撤回

﹡外匯局表示全國推廣資本項目收入支付便利化改革

﹡銀保監修訂信托公司行政許可，取消外資入股資產要求



《寶島快訊》﹡台股收升２﹒３％，報１０３３２﹒９４點



《其他消息》﹡民主派質疑中央干預特區事務，郭榮鏗稱指控要有證據

﹡梁君彥稱兩辦關注可理解，郭榮鏗有否瀆職有機制處理

﹡梁振英稱任何人拒履行基本法規定職責，中央有權譴責

﹡湯家驊稱港澳辦中聯辦評論不算干預，但易成指控藉口

﹡譚耀宗稱若議員沒有履行職責，可考慮取消議員資格

﹡入境處再次提醒市民慎防電話騙案

﹡建制派表示兩辦發聲理所當然，研究方案防議會運作受阻

﹡大律師公會表示中央部門言論易令公眾視為違反基本法

﹡施永青稱中原參與政府工資補貼計劃，美聯：積極考慮

﹡中原表示十大屋苑周末錄２０宗成交，創６周新高；中原料旺角豉油街住宅

地入標量眾多，惟降估值近兩成

﹡美聯表示十大屋苑復活長假成交２９宗，創６年同期新高

﹡深股通額度全日用１０６﹒７億元；滬股通額度全日用５８﹒５億元，陸股

通淨流入１４２億

﹡澳門特首賀一誠下周一發表任內首份施政報告



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗確診個案，累計１０１３宗

﹡澳門連續６天無新增確診，維持累計４５宗病例

﹡防護中心表示有人完成家居檢疫後確診，考慮加強檢驗

﹡瑪嘉烈醫院負氣壓設施故障來自路由器，散播風險極低

﹡世衛有信心美國將繼續撥款，特朗普本周將作最後決定

﹡傳參議院委員會對新冠肺炎起源展開調查

﹡衛健委表示口岸防控不能絲毫放鬆，派工作組赴綏芬河

﹡澳門電子消費卡今日起發放，領取期延長至７月１７日

﹡非裔在穗遭遇引發非洲各國不滿，中方稱不歧視非洲人

﹡商務部停止北京啟迪、愛寶達兩家公司防疫用品出口

﹡國家移民局表示疫情發生以來已關閉的邊境口岸繼續關閉

﹡中國兩款新冠病毒滅活疫苗獲批進入臨床試驗

﹡中國科技產業表示疫情影響公司至上月底無進行任何施工

﹡何栢良稱應檢測所有入境人士，不贊成回家等檢測結果

﹡施羅德料全球第二季經濟收縮將達１０％－１５％

﹡旅發局高層放棄年度浮薪，來年度凍薪

﹡著名男高音莫華倫確診，曾於泰國深切治療部留醫

﹡楊元慶稱聯想武漢工廠已實現滿產，新財年要降本增效

﹡領展商戶同舟計劃金額擴大至３億元

﹡卓佳香港表示新股市場疫後料Ｖ形彈，中概股事件港得益

﹡科技部表示三個疫苗獲批進入臨床試驗，上周已招試驗者

﹡楊潤雄稱難料香港學校停課持續多久

﹡新巴及城巴員工凍薪一年，暫無裁員計劃

（ｚｚ）

