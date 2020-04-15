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15/04/2020 07:50

《油金掠影》憂減產成效布油再失守３０美元，金價觸七年半高位

　　《經濟通通訊社１５日專訊》市場預料全球產油國新達成的減產協議並不能抵銷新冠疫情對
燃料需求的破壞，周二（１５日）油價繼續下跌，美國原油滑向２０美元╱每桶。
　　美國原油收報每桶２０﹒１１美元，急挫２﹒３０美元或１０﹒３％。布蘭特原油期貨下跌
２﹒１４美元或６﹒７％，收報每桶２９﹒６０美元。
　　全球產油國預計減產多達１９５０萬桶╱日，惟減產需要時間慢慢推進，意味著幾周內可能
都不會展開。另一方面，由於全球燃料需求暴跌近三成，煉油商和生產商儲油量節節攀升。
　　Ｐｌａｉｎｓ　Ａｌｌ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｉｐｅｌｉｎｅ總裁Ｈａｒｒｙ　Ｐｅｆａ
ｎｉｓ周二在德克薩斯州的一個聽證會上強調，美國的儲油能力將在５月中之前見頂。
　　市場預計美國原油庫存上周將連續第１２周增加。此前，上周原油庫存已創紀錄地增加
１５２０萬桶。

＊ＩＭＦ料今年全球經濟將萎縮３％＊

　　隨著各國出台大規模刺激計劃，市場避險情緒再度升溫，金價周二大漲逾２％，觸及
２０１２年年底最高水平。
　　現貨金上漲１﹒３％，報每盎司１７３５﹒８５美元，盤中高見每盎司１７４６﹒５０美元
。美國黃金期貨收升０﹒４％，報每盎司１７６８﹒９０美元，盤中觸及２０１３年２月以來最
高水平的每盎司１７８８﹒８０美元。
　　分析師指，市場對經濟蕭條的擔憂促使大量避險買盤，加上世界各地央行放水，黃金有機會
升穿每盎司２０００美元。
　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）表示，由於冠狀病毒疫情導致經濟活動停擺，預計２０２０年
全球經濟將萎縮３﹒０％，這將是１９３０年代大蕭條以來最嚴重的經濟滑坡。
　　其他貴金屬，鈀金抽升１﹒２％，報每盎司２２１５﹒０３美元。鉑金急漲３﹒６％，報每
盎司７７５﹒５１美元。白銀上升２﹒３％，報每盎司１５﹒８０美元。（ｆｚ）

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