《經濟通通訊社１５日專訊》大健康及生活相關產品供應商滿貫集團（０３３９０）今日首
掛，開報１﹒２８元較招股價１﹒４９元低約１４﹒０９％，每手２０００股，不計手續費蝕４
２０元。
滿貫集團集資額約為２﹒２５７億元，公司將集資所得的３０％預期用於進一步發展供應鏈
及零售管理；１５％預期用於進一步投資於我們的品牌管理，以提高大眾對集團及產品的認識；
４５％預期用於償還部分銀行借款，有關銀行借款是用於為業務營運；及購買於澳門的倉庫而提
供資金。（ｎｓ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
15/04/2020 09:22
【新股掛牌】滿貫（３３９０）開報１﹒２８元，低招股價一成四
《經濟通通訊社１５日專訊》大健康及生活相關產品供應商滿貫集團（０３３９０）今日首
掛，開報１﹒２８元較招股價１﹒４９元低約１４﹒０９％，每手２０００股，不計手續費蝕４
２０元。
滿貫集團集資額約為２﹒２５７億元，公司將集資所得的３０％預期用於進一步發展供應鏈
及零售管理；１５％預期用於進一步投資於我們的品牌管理，以提高大眾對集團及產品的認識；
４５％預期用於償還部分銀行借款，有關銀行借款是用於為業務營運；及購買於澳門的倉庫而提
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