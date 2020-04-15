【新股掛牌】滿貫（３３９０）開報１﹒２８元，低招股價一成四

《經濟通通訊社１５日專訊》大健康及生活相關產品供應商滿貫集團（０３３９０）今日首

掛，開報１﹒２８元較招股價１﹒４９元低約１４﹒０９％，每手２０００股，不計手續費蝕４

２０元。

滿貫集團集資額約為２﹒２５７億元，公司將集資所得的３０％預期用於進一步發展供應鏈

及零售管理；１５％預期用於進一步投資於我們的品牌管理，以提高大眾對集團及產品的認識；

４５％預期用於償還部分銀行借款，有關銀行借款是用於為業務營運；及購買於澳門的倉庫而提

供資金。（ｎｓ）

