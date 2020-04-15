重磅股轉弱，港股午後初段續軟跌３９點報２４３９５點

《經濟通通訊社１５日專訊》市場憧憬美國疫情逐步回落，隔晚美股脫離技術性熊市，港股

今早輕微高開６４點報２４４９９點後好淡爭持，表現較佳的是本地地產股及手機設備板塊，三

桶油則受油價拖累跑輸，半日收軟２２點，報２４４１２點。午後重磅股轉弱下，恆指跌幅輕微

擴大至３９點報２４３９５點，主板成交６３３﹒４１億元。國企指數報９８３０，跌１７點或

跌０﹒１７％。

Ａ股兩市繼續個別發展，上證綜指報２８２３，跌４點或跌０﹒１５％，成交１５３７﹒８

５億元人民幣。深證成指報１０４８８，升１２點或升０﹒１２％，成交２８２８﹒５３億元人

民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２４％，報４１﹒３５元；中移動（００９４１）

軟０﹒８１％，報６１﹒５元；騰訊（００７００）走高０﹒７６％，報３９８元；港交所（０

０３８８）升０﹒２４％，報２５０元；友邦（０１２９９）跌１﹒４６％，報７０﹒８５元；

建行（００９３９）暫無升跌，報６﹒２７元。



表列五大升跌幅籃籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際 （０２３１３） ９２﹒８０元 升４﹒２７％

舜宇光學科技（０２３８２） １１３﹒８０元 升３﹒５５％

金沙中國 （０１９２８） ３０﹒８０元 升１﹒９９％

中國生物製藥（０１１７７） １１﹒４２元 升１﹒７８％

信和置業 （０００８３） １０﹒３６元 升１﹒３７％



萬洲國際 （００２８８） ７﹒６０元 跌２﹒０６％

華潤置地 （０１１０９） ３２﹒２５元 跌２﹒０６％

中國聯通 （００７６２） ５﹒１０元 跌２﹒３０％

中國石油股份（００８５７） ２﹒８３元 跌２﹒４１％

中國海洋石油（００８８３） ８﹒４３元 跌２﹒８８％

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（ｎｓ）

