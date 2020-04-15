美股再抽升，恒指開報２４４９９點升６４點，國指升１３點

《經濟通通訊社１５日專訊》美股由低位反彈近三成，脫離技術熊市，惟亞洲股市今早表現

不一，日經跌５９點，台北加權指數升２３３點。港股方面今早高開６４點，本地地產股持續有

追捧，信和置業（０００８３）升４﹒５％，恆隆地產（００１０１）升２﹒２９％；另一方面

，市場憂慮減產不能抵銷疫情燃料需求，「三桶油」分別低開約１％，拖累大市氣氛。恆生指數

開報２４４９９點，升６４點或升０﹒２６％，主板成交２７﹒５９億元。國企指數報９８６０

點，升１３點或升０﹒１３％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３６％，報４１﹒３元；港交所（００３８８）升

０﹒２４％，報２５０元；騰訊（００７００）升１﹒４２％，報４００﹒６元；中移動（００

９４１）升０﹒５６％，報６２﹒３５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒４２％，報７１﹒６

元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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信和置業（０００８３） １０﹒６８元 升４﹒５０％

創科實業（００６６９） ５９﹒２０元 升３﹒３２％

舜宇光學（０２３８２ １１２﹒５０元 升２﹒３７％

恆隆地產（００１０１） １７﹒００元 升２﹒２９％

申洲國際（０２３１３） ９０﹒７０元 升１﹒９１％

中國旺旺（００１５１） ６﹒０１元 升１﹒８６％

萬洲國際（００２８８） ７﹒８９元 升１﹒６８％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒００元 升１﹒５８％

中銀香港（０２３８８） ２４﹒８５元 升１﹒４３％

騰訊控股（００７００ ４００﹒６０元 升１﹒４２％

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（ｕｌ）

