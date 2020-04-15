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即市新聞

15/04/2020 09:22

美股再抽升，恒指開報２４４９９點升６４點，國指升１３點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美股由低位反彈近三成，脫離技術熊市，惟亞洲股市今早表現
不一，日經跌５９點，台北加權指數升２３３點。港股方面今早高開６４點，本地地產股持續有
追捧，信和置業（０００８３）升４﹒５％，恆隆地產（００１０１）升２﹒２９％；另一方面
，市場憂慮減產不能抵銷疫情燃料需求，「三桶油」分別低開約１％，拖累大市氣氛。恆生指數
開報２４４９９點，升６４點或升０﹒２６％，主板成交２７﹒５９億元。國企指數報９８６０
點，升１３點或升０﹒１３％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３６％，報４１﹒３元；港交所（００３８８）升
０﹒２４％，報２５０元；騰訊（００７００）升１﹒４２％，報４００﹒６元；中移動（００
９４１）升０﹒５６％，報６２﹒３５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒４２％，報７１﹒６
元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信和置業（０００８３）　　１０﹒６８元　　　升４﹒５０％
　　創科實業（００６６９）　　５９﹒２０元　　　升３﹒３２％
　　舜宇光學（０２３８２　　１１２﹒５０元　　　升２﹒３７％
　　恆隆地產（００１０１）　　１７﹒００元　　　升２﹒２９％
　　申洲國際（０２３１３）　　９０﹒７０元　　　升１﹒９１％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒０１元　　　升１﹒８６％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒８９元　　　升１﹒６８％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２９﹒００元　　　升１﹒５８％
　　中銀香港（０２３８８）　　２４﹒８５元　　　升１﹒４３％
　　騰訊控股（００７００　　４００﹒６０元　　　升１﹒４２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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