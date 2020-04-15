《盤後部署》港股２４５００點闖關失敗，中短線下望２３３００點

《經濟通通訊社１５日專訊》歐美疫情見緩，隔晚美股脫技術性熊市，港股今日表現反覆。

恆指高開６４點後，曾升１６８點一度高見２４６０３點，其後倒跌１１４點見２４３２０點，

半日軟２２點收２４４１２點。

惟午後美股道指期貨一度挫逾３００點，加上三桶油跌幅擴大，拖累港股續挫，最低見２４

０９０點，最終收報２４１４５點，跌２９０點或１﹒１９％，主板成交１１２０﹒６８億元。

國企指數報９７２４，跌１２２點或跌１﹒２５％。

人行今日落實首階段定向降準，釋放長期資金約２０００億元人幣，但人行放水似乎對Ａ股

兩市影響不大，上證綜指收報２８１１點，跌１６點或０﹒５７％，深證成指報１０４１７點，

跌５８點或０﹒５６％，總成交６４１０﹒７１億元人幣，較上日（１４日）同時段成交減少４

﹒６％。



＊疫情重創旅遊業，Ａｉｒｂｎｂ再尋求１０億美元融資＊



新型肺炎疫情下，多地封國封城，航空業受重創，中國民航局公布今年首季行業數據，累計

虧損高達３９８﹒２億人幣，其中航空公司虧損３３６﹒２億人幣。期內，日均航班只有９３４

１班，按年下降４２﹒０９％，旅客運輸量７４０７﹒８萬人次，大挫５３﹒９％。

旅客減少，民宿租用平台Ａｉｒｂｎｂ同樣遭殃，早前該公司容許顧客免費取消訂單，但由

於現況仍未容許各國開放旅遊，市場預期退款策略或繼續執行。因此，公司繼上周獲得１０億美

元股權與債務混合融資後，有消息指其再度尋求新一輪１０億美元的債務融資，年利率為９厘，

消息指普信集團、貝萊德及橡樹資本都參與了此次融資。另外據上一輪融資中股權交易部分，該

公司的估值為１８０億美元，幾乎是２０１７年的一半。

相反，不少科網公司受惠於疫情，抖音母公司字節跳動據報計劃年內新增４萬個工作崗位。

目前正招聘其中１萬個，當中三分一為高級別研究及編寫軟件人員，以支援抖音及今日頭條等平

台，同時加強電子商務及遊戲等新業務。而公司創辦人張一鳴在上月的一份內部備忘錄中稱，公

司計劃到今年底全球員工達到１０萬，若目標實現，其員工數量將與阿里巴巴（０９９８８）相

約。



＊疫情復甦股宜短線操作，慎防第三波疫情爆發＊



若然單從恆指走勢看，雖然港股一連兩日曾上試２４５００點甚至更高水平，但始終未能收

破，反映該水平對恆指來說阻力頗大，再加上昨日恆指陽燭呈倒轉錘頭形狀，今日更以貼近低位

收市，顯示大市中短線有機會回落。不過現時未見左右大市的重大利好或利淡消息，料港股只屬

技術性調整，保守先下望２３３００點，即二十天線附近水平。

同時，武漢市解封，預料內地將加快復工復產，憧憬疫症過後內地將出台更多政策刺激內需

，報復式消費可提振企業盈利，投資者可多加留意內地消費板塊，如體品、餐飲等，甚至是疫情

復甦股，如航運及旅遊，不過仍宜以短線投資為主，因暫未能確定解封後會否有第三波疫情爆發

，現未是作長線部署的時機。（ｎｓ）

