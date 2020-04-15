【新冠肺炎】特朗普決定暫停向世界衛生組織撥款，將進行審核評估

《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普周二（１４日）在白宮新聞發布會上宣布，
華府將暫停向世界衛生組織撥款，因為世衛未能履行基本職責，必須追究責任，將進行審查評估
。不過目前尚未清楚停止撥款何時生效。
他又指，世衛在處理新冠肺炎初期爆發上有錯誤，造成很多人死亡，並心甘情願對中國的聲
明照單全收。如果這世衛有採取正確的行動，疫情本可以由源頭加以控制。他亦稱，世衛對出行
限制的攻擊，使政治正確超越挽救生命。（ａｌ）
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