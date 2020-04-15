  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/04/2020 08:01

【新冠肺炎】特朗普決定暫停向世界衛生組織撥款，將進行審核評估

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普周二（１４日）在白宮新聞發布會上宣布，
華府將暫停向世界衛生組織撥款，因為世衛未能履行基本職責，必須追究責任，將進行審查評估
。不過目前尚未清楚停止撥款何時生效。
　　他又指，世衛在處理新冠肺炎初期爆發上有錯誤，造成很多人死亡，並心甘情願對中國的聲
明照單全收。如果這世衛有採取正確的行動，疫情本可以由源頭加以控制。他亦稱，世衛對出行
限制的攻擊，使政治正確超越挽救生命。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情14/04/2020
【香港政情】林鄭：中央政府關心本港事務是理所當然 不存在干預
生財有道14/04/2020
【紓困措施】林鄭：冀第二輪防疫抗疫基金撥款能於周五審議通過
興證快訊14/04/2020
武漢解封
生財有道14/04/2020
5G商用提速 中通服新基建奇兵
生財有道14/04/2020
遊戲教育雙龍出海 網龍無懼疫情
生財有道14/04/2020
鈀金超越最高金價紀錄 升勢有望再續？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Classic Army Health Care 及 裳樂匯坊預售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金