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15/04/2020 08:56

【全球放水】日央行長黑田東彥：必要時將進一步放寬貨幣政策

　　《經濟通通訊社１５日專訊》日本央行行長黑田東彥周二（１４日）對七國集團（Ｇ７）成
員國表示，日本央行必要時將毫不猶豫，進一步放鬆貨幣政策，具體取決於疫情對經濟產生的影
響。
　　他又指，新冠肺炎在全球蔓延，確實讓經濟受到壓力。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）對全球
經濟增長將在今年下半年復甦的預測，是一個值得列入考量的看法。不過前景存在不確定性，故
需要密切關注疫情變化。
　　日本央行將於本月２７至２８日召開政策會議，屆時將發布新季度的增長及通脹預測。
（ａｌ）

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