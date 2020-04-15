  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/04/2020 10:21

【全球放水】紐約聯儲行副行長：不會將市場流動性恢復至疫情前

　　《經濟通通訊社１５日專訊》紐約聯邦儲備銀行執行副行長蘿莉盧根周二（１４日）表示支
持市場平穩運行，並不意味著將市場運行的各方面，將恢復至疫情危機前的水平。
　　她又指，支持市場平穩運行不意味消除所有波動，不過市場良好運行下價格才可以快速有效
地對新信息作出反應。
　　她強調，在新冠肺炎疫情造成的前所未有干擾期間，每日都有大量有關特定市場前景的新信
息，如住房及整個經濟，而這些消息的變化將引發國債及市場的波動，這是不論儲局行動與否。
（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道15/04/2020
學者股神授疫市錦囊 第二季掃股買金
生財有道15/04/2020
學者股神授疫市錦囊 第二季掃股買金 (2)
香港政情14/04/2020
【香港政情】林鄭：中央政府關心本港事務是理所當然 不存在干預
生財有道14/04/2020
【紓困措施】林鄭：冀第二輪防疫抗疫基金撥款能於周五審議通過
興證快訊14/04/2020
武漢解封
生財有道14/04/2020
5G商用提速 中通服新基建奇兵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Classic Army Health Care 及 裳樂匯坊預售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金