【全球放水】紐約聯儲行副行長：不會將市場流動性恢復至疫情前

《經濟通通訊社１５日專訊》紐約聯邦儲備銀行執行副行長蘿莉盧根周二（１４日）表示支
持市場平穩運行，並不意味著將市場運行的各方面，將恢復至疫情危機前的水平。
她又指，支持市場平穩運行不意味消除所有波動，不過市場良好運行下價格才可以快速有效
地對新信息作出反應。
她強調，在新冠肺炎疫情造成的前所未有干擾期間，每日都有大量有關特定市場前景的新信
息，如住房及整個經濟，而這些消息的變化將引發國債及市場的波動，這是不論儲局行動與否。
（ａｌ）
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