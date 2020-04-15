【油市博奕】傳沙特阿美與銀行磋商貸款支持收購，涉１００億美元

《經濟通通訊社１５日專訊》據路透社引述銀行消息指，沙特國有石油公司沙特阿美正與銀

行磋商貸款約１００億美元，幫助支持收購沙特基礎工業公司ＳＡＢＩＣ七成股權。

沙特阿美上年達成協議，以６９１億美元由沙特財富基金收購公司股權，是全球化學工業歷

來最大的交易之一。

消息指，磋商尚處於初期階段，並正在與銀行接觸，不過百億美元是沙特方面想獲得的數額

，未知最終能否獲得全數金額。亦有消息指，參與磋商的銀行包括匯豐、摩通及波斯灣地區的銀

行。（ａｌ）

