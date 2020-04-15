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15/04/2020 13:49

【國際要聞】奧巴馬首次表態支持拜登，傳希拉里、沃倫將表態力撐

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據彭博社報道指，美國總統奧巴馬在訪問影片中首次表態支持
前副總統拜登參選總統，並強調民主黨正在今次總統選舉中努力實現團結，對抗目前正在應對棘
手的新冠肺炎大流行及經濟惡化的總統特朗普。
　　另外據美國《華盛頓郵報》引述知情人士報道指，早前宣布退選的馬薩諸塞州女參議員沃倫
計劃宣布支持拜登競選美國總統，預計上屆總統參選人、前美國國務卿希拉里亦快將宣布支持拜
登。（ａｌ）

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